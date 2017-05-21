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    Бубнов: «На сегодняшний день «Локомотив» не слабее «Зенита»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». По словам специалиста, на сегодняшний день силы обеих команд равны.

    «Турнирные цели соперников несопоставимы: «Зениту» во что бы то ни стало нужно выигрывать, но на победу нацелен и «Локомотив», который на сегодняшний день не слабее петербургского клуба, играет с хорошим настроением, к тому же является принимающей стороной», – сказал Бубнов.

    Напомним, матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе в Черкизово и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.05.2017 14:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 21 мая 2017, 18:01

      В этом случае я скажу Бубнову, что был бы удовлетворён если бы это было так на самом деле, тогда мы бы скорей изменились к лучшему, потому что быть слабее Локомотива это унизительно

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 15:06

      Последний матч дома перед своими болельщиками Локо будет рвать и метать !

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