Бубнов: «На сегодняшний день «Локомотив» не слабее «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». По словам специалиста, на сегодняшний день силы обеих команд равны.

«Турнирные цели соперников несопоставимы: «Зениту» во что бы то ни стало нужно выигрывать, но на победу нацелен и «Локомотив», который на сегодняшний день не слабее петербургского клуба, играет с хорошим настроением, к тому же является принимающей стороной», – сказал Бубнов.

Напомним, матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе в Черкизово и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.