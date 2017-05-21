Ловчев: «Думаю, «Зенит» ждет серьезное перестроение – полсостава можно смело менять»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что «Зениту» предстоит кардинально менять состав в летнее трансферное окно. Ветеран отметил и негативное влияние на команду поведения главного тренера Мирчи Луческу.

«Зенит» непонятен. И каждое последующее выступление тренера еще больше снимает ответственность с игроков за результат. У Луческу виноваты все, кроме своих футболистов. Поэтому у команды и нет воли. Она может выйти и провести хороший матч, а может — провалиться.

Жалко ли кого-то из игроков «Зенита», что они могут пропустить вторую Лигу чемпионов подряд? Нет, ни к кому особенного сочувствия нет. Дзюбе? В нынешнем сезоне он играет средне. Кокорину? Он теперь не интересен ни мне, ни сборной.

Думаю, после этого сезона «Зенит» ждет серьeзное перестроение – полсостава можно смело менять. И руководство клуба вряд ли будет жалеть денег, чтобы вновь сделать «Зенит» чемпионом. Но надо думать, что делать с российским костяком команды – он не соответствует уровню иностранцев», – заявил Ловчев.

«Зенит» по итогам текущего сезона рискует не попасть в Лигу чемпионов. Команда перед заключительным туром РФПЛ идет на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.