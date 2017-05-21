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    Ловчев: «Думаю, «Зенит» ждет серьезное перестроение – полсостава можно смело менять»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что «Зениту» предстоит кардинально менять состав в летнее трансферное окно. Ветеран отметил и негативное влияние на команду поведения главного тренера Мирчи Луческу.

    «Зенит» непонятен. И каждое последующее выступление тренера еще больше снимает ответственность с игроков за результат. У Луческу виноваты все, кроме своих футболистов. Поэтому у команды и нет воли. Она может выйти и провести хороший матч, а может — провалиться.

    Жалко ли кого-то из игроков «Зенита», что они могут пропустить вторую Лигу чемпионов подряд? Нет, ни к кому особенного сочувствия нет. Дзюбе? В нынешнем сезоне он играет средне. Кокорину? Он теперь не интересен ни мне, ни сборной.

    Думаю, после этого сезона «Зенит» ждет серьeзное перестроение – полсостава можно смело менять. И руководство клуба вряд ли будет жалеть денег, чтобы вновь сделать «Зенит» чемпионом. Но надо думать, что делать с российским костяком команды – он не соответствует уровню иностранцев», – заявил Ловчев.

    «Зенит» по итогам текущего сезона рискует не попасть в Лигу чемпионов. Команда перед заключительным туром РФПЛ идет на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.05.2017 11:12
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 22 мая 2017, 09:26

      Единственный положительный момент в том, что спартак попал в ЛЧ, это то, что позор от полного сокрушительного провала не будет связан с Питерским клубом. При том, что спартак за последнее время никогда не играл на два фронта. Ровно такой же провал его ожидает и в чемпионате. Для Зенита эта пауза скорее на пользу.

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 21 мая 2017, 15:55

      Да првв он парни, именно половину состава нужно сливать... типичный балласт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 мая 2017, 13:33

      И начинать надо с тренера.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Vratarь > Диктор 21 мая 2017, 14:36

      Бери выше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 21 мая 2017, 13:14

      Даже с текущим составом, Зенит будет мощной командой при нормальном тренере...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 мая 2017, 12:28

      Не правильно так говорить, правильно говорить, это нас ждет серьезная встряска, когда осенью будет смотреть на счета за газ...

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2017, 12:23

      Вот как раз надо наигрывать одних и тех же игроков. Пример - ЦСКА. А заново весь состав собрать - результата сразу не будет. 2-3 года надо отыграть им вместе. Вон попробую в одну команду поставить Роналду и Месси. Так они на поле с ходу не поймут друг друга. А тут игроки среднего уровня. Единственное, тренера нужно другого. С этим ничего не добьешься. Надо внутри клуба разбираться, кто виноват, из-за кого проиграли. Для СМИ "У нас что-то не получилось. Будем разбираться"

      -1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 21 мая 2017, 12:20

      Господин Ловчев "помог" кардинально поменять состав и игру Спартака, ЦСКА..., теперь взялся за Зенит. Получается ведь у "специалиста"..., может быть ему следует обратить свое внимание на нижнюю часть таблицы..., и глядишь у нас появится такой достаточно сильный чемп...

      0
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      Рейтинг: +8

      arman_bas 21 мая 2017, 12:14

      Все верно сказано

      -2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 12:07

      И так все ясно с Зенитом , что обсуждать . Когда начнутся преобразования в команде , тогда и интересно будет по обсуждать .

      -2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 мая 2017, 11:56

      Я не понимаю паники! Зенит решил пойти другим путем, продали всех звезд, купили средних игроков. Если они думали сразу стать чемпионами, то это как минимум не правильно. Если же нет, то надо давать работать Луческу и ждать результата. Ну или опять начинать влаживать в звезд.

      -1
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