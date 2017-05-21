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  • Ловчев: «Думаю, «Зенит» ждет серьезное перестроение – полсостава можно смело менять»

Ловчев: «Думаю, «Зенит» ждет серьезное перестроение – полсостава можно смело менять»

21 мая 2017, 11:12
27

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что «Зениту» предстоит кардинально менять состав в летнее трансферное окно. Ветеран отметил и негативное влияние на команду поведения главного тренера Мирчи Луческу.

«Зенит» непонятен. И каждое последующее выступление тренера еще больше снимает ответственность с игроков за результат. У Луческу виноваты все, кроме своих футболистов. Поэтому у команды и нет воли. Она может выйти и провести хороший матч, а может — провалиться.

Жалко ли кого-то из игроков «Зенита», что они могут пропустить вторую Лигу чемпионов подряд? Нет, ни к кому особенного сочувствия нет. Дзюбе? В нынешнем сезоне он играет средне. Кокорину? Он теперь не интересен ни мне, ни сборной.

Думаю, после этого сезона «Зенит» ждет серьeзное перестроение – полсостава можно смело менять. И руководство клуба вряд ли будет жалеть денег, чтобы вновь сделать «Зенит» чемпионом. Но надо думать, что делать с российским костяком команды – он не соответствует уровню иностранцев», – заявил Ловчев.

«Зенит» по итогам текущего сезона рискует не попасть в Лигу чемпионов. Команда перед заключительным туром РФПЛ идет на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (27)
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алекс88
1495354598
Прям в точку.. Команда вообще не о чем...это даже и не команда а сборище миллионеров лентяев...
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adekvat
1495355819
Истину глаголит только не половину а больше разогнать надо. И того кто оптом это скупал тоже гнать долой.
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Bivaliy67
1495356196
Даже не дочитал.., и так всё ясно! Ты сам-то чего добился, умник?..
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APchelov
1495356529
Некоторых стоит продать, хотя бы за три рубля ) А при амбициозном тренере остальные заиграют
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Сильвербой
1495356992
Я не понимаю паники! Зенит решил пойти другим путем, продали всех звезд, купили средних игроков. Если они думали сразу стать чемпионами, то это как минимум не правильно. Если же нет, то надо давать работать Луческу и ждать результата. Ну или опять начинать влаживать в звезд.
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arman_bas
1495358079
Все верно сказано
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BarStep
1495358415
Господин Ловчев "помог" кардинально поменять состав и игру Спартака, ЦСКА..., теперь взялся за Зенит. Получается ведь у "специалиста"..., может быть ему следует обратить свое внимание на нижнюю часть таблицы..., и глядишь у нас появится такой достаточно сильный чемп...
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ufos73
1495358887
Не правильно так говорить, правильно говорить, это нас ждет серьезная встряска, когда осенью будет смотреть на счета за газ...
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eleng
1495361644
Даже с текущим составом, Зенит будет мощной командой при нормальном тренере...
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Диктор
1495362816
И начинать надо с тренера.
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