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  • Семин: «Луческу? Почему-то говорят, виноват только тренер. Виноваты все»

Семин: «Луческу? Почему-то говорят, виноват только тренер. Виноваты все»

21 мая 2017, 10:32
13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что не стал бы во всех неудачах «Зенита» винить исключительно Мирчу Луческу. Российский специалист выделил способность румына находить талантливых молодых футболистов.

«К приходу Луческу в российский чемпионат отнесся положительно. Пришел очень серьезный тренер, который в своей жизни много выиграл титулов и может находить молодые таланты.

Почему-то говорят, что виноват только тренер. Я считаю, что виноваты все. Не только наставник команды. Не получалось не только у Луческу. Поэтому всем нужно адекватно оценивать ситуацию», – заявил Семин.

«Зенит» по итогам текущего сезона рискует не попасть в Лигу чемпионов. Команда перед заключительным туром РФПЛ идет на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Луческу Мирча Семин Юрий
Комментарии (13)
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Joko21
1495352736
Семак справился бы не хуже Луческу.
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Asbjorn
1495352976
проблема в том,что у луческу виноваты все,кроме него
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aurora5858
1495353451
А мы то в чем виноваты?
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Serjoga
1495354046
Кто спорит? Но только если бы так рассуждал сам Луческу не было бы никаких разговоров! Но он себя зарекомендовал как нытик! Виноваты судьи, Мутко, РФС, пресса, но только не он! Не стоит его оправдывать!
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alexis02lion
1495354104
А что. Как что так сразу тренер и только тренер. Если бы все выкладывались, может что и было. Понятно что селекция зимой была непонятная, но Жулик явно пришёл на своё место, от Лунёва тоже есть толк, уж лучше чем Лодыгин действует, Молло надо больше времени давать, зачем нужен Цаллагов не знаю, видимо по привычке с радаров у ЦСКА увели. Лучше спрашивать с Кокорина и прочих, а не только с румына, тот хоть в личной жизни прогресса добился, а на поле всё тоже бревно.
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Semargl18
1495355713
Когда у тебя в атаке бухарь и выебень а халка и витселя заменили на бревна которые им в подметки не годятся... то конечно виноват тренер угу. ( Табличка Сарказм)
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directorpg
1495357463
Если команда побеждает, то все - молодцы, если проигрывает - виноват только тренер!
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евгений сергеевичч
1495360063
да просто игроки зенита не заинтересованы в успехе зенита, люди ведущиеся на бабки не могут показывать хорошую игру
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Cosh18
1495362059
Титулы говорят за себя. Хороший тренер.
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виктоша
1495379583
Палыч всегда в адеквате.
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