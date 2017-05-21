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    Семин: «Луческу? Почему-то говорят, виноват только тренер. Виноваты все»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что не стал бы во всех неудачах «Зенита» винить исключительно Мирчу Луческу. Российский специалист выделил способность румына находить талантливых молодых футболистов.

    «К приходу Луческу в российский чемпионат отнесся положительно. Пришел очень серьезный тренер, который в своей жизни много выиграл титулов и может находить молодые таланты.

    Почему-то говорят, что виноват только тренер. Я считаю, что виноваты все. Не только наставник команды. Не получалось не только у Луческу. Поэтому всем нужно адекватно оценивать ситуацию», – заявил Семин.

    «Зенит» по итогам текущего сезона рискует не попасть в Лигу чемпионов. Команда перед заключительным туром РФПЛ идет на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.05.2017 10:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +160

      виктоша 21 мая 2017, 18:13

      Палыч всегда в адеквате.

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 21 мая 2017, 13:20

      Титулы говорят за себя. Хороший тренер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 21 мая 2017, 12:47

      да просто игроки зенита не заинтересованы в успехе зенита, люди ведущиеся на бабки не могут показывать хорошую игру

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 21 мая 2017, 12:04

      Если команда побеждает, то все - молодцы, если проигрывает - виноват только тренер!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 21 мая 2017, 11:35

      Когда у тебя в атаке бухарь и выебень а халка и витселя заменили на бревна которые им в подметки не годятся... то конечно виноват тренер угу. ( Табличка Сарказм)

      5
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > vvv246 21 мая 2017, 14:37

      я не говорю что румын не при чем... я говорю что не он один накосячил..

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 мая 2017, 11:08

      А что. Как что так сразу тренер и только тренер. Если бы все выкладывались, может что и было. Понятно что селекция зимой была непонятная, но Жулик явно пришёл на своё место, от Лунёва тоже есть толк, уж лучше чем Лодыгин действует, Молло надо больше времени давать, зачем нужен Цаллагов не знаю, видимо по привычке с радаров у ЦСКА увели. Лучше спрашивать с Кокорина и прочих, а не только с румына, тот хоть в личной жизни прогресса добился, а на поле всё тоже бревно.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 мая 2017, 11:07

      Кто спорит? Но только если бы так рассуждал сам Луческу не было бы никаких разговоров! Но он себя зарекомендовал как нытик! Виноваты судьи, Мутко, РФС, пресса, но только не он! Не стоит его оправдывать!

      4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 21 мая 2017, 10:57

      А мы то в чем виноваты?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 мая 2017, 10:49

      проблема в том,что у луческу виноваты все,кроме него

      9
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 мая 2017, 10:45

      Семак справился бы не хуже Луческу.

      8
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Joko21 21 мая 2017, 10:49

      а то и лучше

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