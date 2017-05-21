Семин: «Луческу? Почему-то говорят, виноват только тренер. Виноваты все»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что не стал бы во всех неудачах «Зенита» винить исключительно Мирчу Луческу. Российский специалист выделил способность румына находить талантливых молодых футболистов.

«К приходу Луческу в российский чемпионат отнесся положительно. Пришел очень серьезный тренер, который в своей жизни много выиграл титулов и может находить молодые таланты.

Почему-то говорят, что виноват только тренер. Я считаю, что виноваты все. Не только наставник команды. Не получалось не только у Луческу. Поэтому всем нужно адекватно оценивать ситуацию», – заявил Семин.

«Зенит» по итогам текущего сезона рискует не попасть в Лигу чемпионов. Команда перед заключительным туром РФПЛ идет на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.