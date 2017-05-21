Старший тренер «Мордовии»: «Мы вылетели в ПФЛ, но жизнь продолжается»

Старший тренер «Мордовии» Марат Мустафин после матча заключительного тура ФНЛ против «Луча-Энергии» (1:1) поделился эмоциями от игры. Напомним, саранская команда выбыла из ФНЛ и будет играть в ПФЛ.

«Игра получилась интересной, но нам дивидендов это не прибавило. Ничья нас не устраивала, не смогли взломать массированную оборону соперника, хотя были моменты и подходы, но что-либо сделать, когда у соперника такой «автобус», было сложно.

Ребята понимали степень ответственности перед республикой, клубом, но, к сожалению, не хватило немного человеческих ресурсов. Было тяжело. Я работаю в клубе на протяжении 17 лет, и это самый сложный сезон. Сегодня не совсем хороший день, но жизнь продолжается. Сейчас нужно отдохнуть. Представление о своей судьбе и судьбе команды? На данный момент, нет. Нужно отдохнуть и набраться сил», – сказал специалист.