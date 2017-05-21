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    Старший тренер «Мордовии»: «Мы вылетели в ПФЛ, но жизнь продолжается»

    Старший тренер «Мордовии» Марат Мустафин после матча заключительного тура ФНЛ против «Луча-Энергии» (1:1) поделился эмоциями от игры. Напомним, саранская команда выбыла из ФНЛ и будет играть в ПФЛ.

    «Игра получилась интересной, но нам дивидендов это не прибавило. Ничья нас не устраивала, не смогли взломать массированную оборону соперника, хотя были моменты и подходы, но что-либо сделать, когда у соперника такой «автобус», было сложно.

    Ребята понимали степень ответственности перед республикой, клубом, но, к сожалению, не хватило немного человеческих ресурсов. Было тяжело. Я работаю в клубе на протяжении 17 лет, и это самый сложный сезон. Сегодня не совсем хороший день, но жизнь продолжается. Сейчас нужно отдохнуть. Представление о своей судьбе и судьбе команды? На данный момент, нет. Нужно отдохнуть и набраться сил», – сказал специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2017 00:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 мая 2017, 03:59

      Как говаривал солдат Швейк - наше дело дрянь, но надежды терять не стоит

      0
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      Рейтинг: +13

      000000000000!!!!!!!!!!!!! 21 мая 2017, 21:14

      прощай,мордва,прощай навсегда....из пфл вы вряд ли выберетесь.......ибо мордовия республика ,есть банкрот высшей гильдии,которая должна московии 180 лярдов дерева ,и которую московия за ёё долги перед ней ,поимеет вместе взятым её населением и имуществом....

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 мая 2017, 12:56

      Карма.Это за холуйский подсчёт голосов на "выборах".Продолжение следует.

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 21 мая 2017, 10:32

      Это вообще девиз нашего футбола,только название турнира меняй и всё."Мы вылетели из (ПФЛ,ЛЧ,ЧЕ,ЧМ и тд)но жизнь продолжается"

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 21 мая 2017, 08:58

      В хоккей проиграли, ведя в счёте, да ещё и Луч в ПФЛ отвалился. Ну да это ничего, в команде и так понятно, бардак и безденежье. Могли бы Мордовии приятное сделать.

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      Рейтинг: +13

      000000000000!!!!!!!!!!!!! 21 мая 2017, 08:43

      ПФЛ самое место дурикам....а на 45-тке будут с Лямбирем играть

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      Рейтинг: +13

      000000000000!!!!!!!!!!!!! 21 мая 2017, 08:40

      идиоты.......друг друга подставили....мордва вооще мудаки мудаками.и стадион и мундиаль горючей слезой обернётся....

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      Рейтинг: +160

      виктоша 21 мая 2017, 06:51

      Ничья - и оба вылетели! А так победившая бы оставалась. Зато все честно.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 мая 2017, 01:03

      Как быстро упали на дно то...только и думают чтобы отдыхать

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