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  • Старший тренер «Мордовии»: «Мы вылетели в ПФЛ, но жизнь продолжается»

Старший тренер «Мордовии»: «Мы вылетели в ПФЛ, но жизнь продолжается»

21 мая 2017, 00:27
9

Старший тренер «Мордовии» Марат Мустафин после матча заключительного тура ФНЛ против «Луча-Энергии» (1:1) поделился эмоциями от игры. Напомним, саранская команда выбыла из ФНЛ и будет играть в ПФЛ.

«Игра получилась интересной, но нам дивидендов это не прибавило. Ничья нас не устраивала, не смогли взломать массированную оборону соперника, хотя были моменты и подходы, но что-либо сделать, когда у соперника такой «автобус», было сложно.

Ребята понимали степень ответственности перед республикой, клубом, но, к сожалению, не хватило немного человеческих ресурсов. Было тяжело. Я работаю в клубе на протяжении 17 лет, и это самый сложный сезон. Сегодня не совсем хороший день, но жизнь продолжается. Сейчас нужно отдохнуть. Представление о своей судьбе и судьбе команды? На данный момент, нет. Нужно отдохнуть и набраться сил», – сказал специалист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Мордовия Луч Мустафин Марат
Комментарии (9)
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алекс88
1495317786
Как быстро упали на дно то...только и думают чтобы отдыхать
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виктоша
1495338706
Ничья - и оба вылетели! А так победившая бы оставалась. Зато все честно.
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000000000000!!!!!!!!!!!!!
1495345256
идиоты.......друг друга подставили....мордва вооще мудаки мудаками.и стадион и мундиаль горючей слезой обернётся....
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000000000000!!!!!!!!!!!!!
1495345387
ПФЛ самое место дурикам....а на 45-тке будут с Лямбирем играть
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xapaycm
1495346334
В хоккей проиграли, ведя в счёте, да ещё и Луч в ПФЛ отвалился. Ну да это ничего, в команде и так понятно, бардак и безденежье. Могли бы Мордовии приятное сделать.
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T 72
1495351970
Это вообще девиз нашего футбола,только название турнира меняй и всё."Мы вылетели из (ПФЛ,ЛЧ,ЧЕ,ЧМ и тд)но жизнь продолжается"
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yorgenbarenz
1495360576
Карма.Это за холуйский подсчёт голосов на "выборах".Продолжение следует.
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000000000000!!!!!!!!!!!!!
1495390490
прощай,мордва,прощай навсегда....из пфл вы вряд ли выберетесь.......ибо мордовия республика ,есть банкрот высшей гильдии,которая должна московии 180 лярдов дерева ,и которую московия за ёё долги перед ней ,поимеет вместе взятым её населением и имуществом....
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tank219
1495760376
Как говаривал солдат Швейк - наше дело дрянь, но надежды терять не стоит
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