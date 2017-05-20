Калитвинцев поблагодарил «Тюмень» за то, что «Динамо» вышло в РФПЛ

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча 38-го тура ФНЛ против «Тюмени». По словам специалиста, в выходе столичного клуба в РФПЛ есть заслуга тюменцев.

«Хочу поблагодарить «Тюмень». Большая заслуга этой команды в том, что мы вышли в Премьер-лигу. Так получилось, весь сезон разбирали ближайшего соперника через призму «Тюмени». Наверное, не до конца разобрали ее игру. В перерыве попросил забыть о том, что мы забили два безответных мяча. Пропусти, и могли не выиграть… Тюменцы создали очень много проблем нашей обороне. Победили и хорошо», – сказал тренер.

«Динамо» стало обладателем золотых медалей ФНЛ.