Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калитвинцев поблагодарил «Тюмень» за то, что «Динамо» вышло в РФПЛ

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча 38-го тура ФНЛ против «Тюмени». По словам специалиста, в выходе столичного клуба в РФПЛ есть заслуга тюменцев.

    «Хочу поблагодарить «Тюмень». Большая заслуга этой команды в том, что мы вышли в Премьер-лигу. Так получилось, весь сезон разбирали ближайшего соперника через призму «Тюмени». Наверное, не до конца разобрали ее игру. В перерыве попросил забыть о том, что мы забили два безответных мяча. Пропусти, и могли не выиграть… Тюменцы создали очень много проблем нашей обороне. Победили и хорошо», – сказал тренер.

    «Динамо» стало обладателем золотых медалей ФНЛ.

    Источник: ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2017 22:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 21 мая 2017, 07:50

      С юмором чувак.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11