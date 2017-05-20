Виталий Денисов: «Цели на Лигу Европы? Как минимум – выход из группы»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов оценил шансы железнодорожников в розыгрыше Лиги Европы сезона 2017/18, а также рассказал, как команда справляется с отсутствием Ведрана Чорлуки.

– Как команда справляется после травмы Чорлуки?

– По результатам все ясно: где-то хорошо, где-то не очень. Атмосфера в команде хорошая. С Чарли общаемся, он нас поддерживает, все классно.

– Какие цели на Лигу Европы?

– Максимальные. Как минимум – выход из группы.

– Юрий Павлович недавно в интервью сказал, что хочет выиграть Лигу Европы…

– Поддерживаю! Дай бог!