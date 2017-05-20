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    Виталий Денисов: «Цели на Лигу Европы? Как минимум – выход из группы»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов оценил шансы железнодорожников в розыгрыше Лиги Европы сезона 2017/18, а также рассказал, как команда справляется с отсутствием Ведрана Чорлуки.

    – Как команда справляется после травмы Чорлуки?

    – По результатам все ясно: где-то хорошо, где-то не очень. Атмосфера в команде хорошая. С Чарли общаемся, он нас поддерживает, все классно.

    – Какие цели на Лигу Европы?

    – Максимальные. Как минимум – выход из группы.

    – Юрий Павлович недавно в интервью сказал, что хочет выиграть Лигу Европы…

    – Поддерживаю! Дай бог!

    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.05.2017 21:12
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