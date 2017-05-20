Виталий Денисов: «Цели на Лигу Европы? Как минимум – выход из группы»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов оценил шансы железнодорожников в розыгрыше Лиги Европы сезона 2017/18, а также рассказал, как команда справляется с отсутствием Ведрана Чорлуки.
– Как команда справляется после травмы Чорлуки?
– По результатам все ясно: где-то хорошо, где-то не очень. Атмосфера в команде хорошая. С Чарли общаемся, он нас поддерживает, все классно.
– Какие цели на Лигу Европы?
– Максимальные. Как минимум – выход из группы.
– Юрий Павлович недавно в интервью сказал, что хочет выиграть Лигу Европы…
– Поддерживаю! Дай бог!
Источник: ФК «Локомотив»