Роббен: «Буду скучать по Ламу как футболисту, человеку и капитану»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен рассказал о планах на будущее и одноклубнике Филиппе Ламе, который завершит карьеру 20-го мая.

«Зимой у меня было много предложений из Китая. Я ответил: «я хочу по-прежнему играть на высоком уровне, поэтому спасибо, но нет». Я хочу еще раз выиграть Лигу чемпионов. После этого я либо закончу карьеру, либо поеду открывать для себя новую культуру.

Я буду скучать по Филиппу как футболисту, человеку и капитану. На протяжении восьми лет мы играли с ним на одном фланге. У нас с ним просто слепое взаимопонимание. Команда хочет устроить большое прощание с ним и Хаби Алонсо. Для меня это – самое главное», – сказал голландец.

Последним матчем Лама и Алонсо станет встреча 34-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.