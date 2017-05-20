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    Роббен: «Буду скучать по Ламу как футболисту, человеку и капитану»

    Вингер «Баварии» Арьен Роббен рассказал о планах на будущее и одноклубнике Филиппе Ламе, который завершит карьеру 20-го мая.

    «Зимой у меня было много предложений из Китая. Я ответил: «я хочу по-прежнему играть на высоком уровне, поэтому спасибо, но нет». Я хочу еще раз выиграть Лигу чемпионов. После этого я либо закончу карьеру, либо поеду открывать для себя новую культуру.

    Я буду скучать по Филиппу как футболисту, человеку и капитану. На протяжении восьми лет мы играли с ним на одном фланге. У нас с ним просто слепое взаимопонимание. Команда хочет устроить большое прощание с ним и Хаби Алонсо. Для меня это – самое главное», – сказал голландец.

    Последним матчем Лама и Алонсо станет встреча 34-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    20.05.2017 00:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 20 мая 2017, 20:15

      легенда(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      damon_2005 20 мая 2017, 15:22

      Классный футболист, но на этом он играть не закончит, пора ему присоединиться к Бастиану в Чикаго Фаерс и годик а может и два поиграть там.

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