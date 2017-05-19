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    Рахимов покинет «Терек», команду возглавит Кононов

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов объявил об уходе с должности по окончании сезона.

    «У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю. Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это было бы не совсем правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате (21-го мая на выезде против «Крыльев Советов» в рамках 30-го тура – прим. «Бомбардира»), нам нужно к нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой. Я пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в «Тереке» у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше — посмотрим», — сказал тренер.

    Рахимов возглавил грозненский клуб в ноябре 2013 года. После 29-ти туров РФПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице.

    Кононов с августа 2013 по сентябрь 2016 года тренировал «Краснодар».

    Источник: ТАСС

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    19.05.2017 19:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +571

      RJM555 20 мая 2017, 10:18

      Очень правильно Рашид сделал что не стал продлевать контракт.........очень трудно там тренеру работать любому....

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 20 мая 2017, 00:43

      Кононову удачи! Помним добрым словом!

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 мая 2017, 00:09

      А Рахимова в Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 мая 2017, 22:38

      Рахимов на одних эмоциях играл. не было никакого стиля игры. он тренер для средних команд. а Терек если хочеть в Европу то Кононов самое то. я давно говорил о нем.до него еще о Гончаренко тоже говорил но его сперва Уфа а потом ЦСКА забрали. но он в то время был свободен а Кононов работал еще

      0
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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 19 мая 2017, 21:35

      Не думаю, что Кононов без конкретных вливаний в межсезонье сможет обеспечить ЛЕ...........Надеюсь, что Терек в Самаре не проиграет

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 19 мая 2017, 20:03

      Спасибо за ЛЧ!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 19:49

      Все ожидаемо ... Рахимов не смог вывести Терек в ЛЕ ! Качественный тренер без работы не останется ! . Лишь бы здоровье не подвело !

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 мая 2017, 19:48

      давно к этому шло, рахимов не мог ничо поделать, кононов может сдвинет с места, кадыров полюбому хочет в европу

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 19:47

      Как-то неожиданно...

      3
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