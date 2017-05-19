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Рахимов покинет «Терек», команду возглавит Кононов

19 мая 2017, 19:43
9

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов объявил об уходе с должности по окончании сезона.

«У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю. Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это было бы не совсем правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате (21-го мая на выезде против «Крыльев Советов» в рамках 30-го тура – прим. «Бомбардира»), нам нужно к нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой. Я пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в «Тереке» у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше — посмотрим», — сказал тренер.

Рахимов возглавил грозненский клуб в ноябре 2013 года. После 29-ти туров РФПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Кононов с августа 2013 по сентябрь 2016 года тренировал «Краснодар».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат Рахимов Рашид Кононов Олег
Комментарии (9)
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OfaZavr
1495212450
Как-то неожиданно...
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овертайм
1495212529
давно к этому шло, рахимов не мог ничо поделать, кононов может сдвинет с места, кадыров полюбому хочет в европу
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dok66
1495212560
Все ожидаемо ... Рахимов не смог вывести Терек в ЛЕ ! Качественный тренер без работы не останется ! . Лишь бы здоровье не подвело !
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_Kesh_Suntar_
1495213414
Спасибо за ЛЧ!
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ilichkadr
1495218925
Не думаю, что Кононов без конкретных вливаний в межсезонье сможет обеспечить ЛЕ...........Надеюсь, что Терек в Самаре не проиграет
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x-x-x-x-x
1495222734
Рахимов на одних эмоциях играл. не было никакого стиля игры. он тренер для средних команд. а Терек если хочеть в Европу то Кононов самое то. я давно говорил о нем.до него еще о Гончаренко тоже говорил но его сперва Уфа а потом ЦСКА забрали. но он в то время был свободен а Кононов работал еще
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Ще Гевара
1495228197
А Рахимова в Краснодар.
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Argon
1495230228
Кононову удачи! Помним добрым словом!
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RJM555
1495264686
Очень правильно Рашид сделал что не стал продлевать контракт.........очень трудно там тренеру работать любому....
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