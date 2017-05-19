Рахимов покинет «Терек», команду возглавит Кононов

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов объявил об уходе с должности по окончании сезона.

«У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю. Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это было бы не совсем правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате (21-го мая на выезде против «Крыльев Советов» в рамках 30-го тура – прим. «Бомбардира»), нам нужно к нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой. Я пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в «Тереке» у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше — посмотрим», — сказал тренер.

Рахимов возглавил грозненский клуб в ноябре 2013 года. После 29-ти туров РФПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Кононов с августа 2013 по сентябрь 2016 года тренировал «Краснодар».