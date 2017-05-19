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В «Зените» рассматривают кандидатуру Манчини

19 мая 2017, 13:27
21

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини может продолжить карьеру в России. Как сообщает футбольный комментатор Нобель Арустамян, итальянский специалист может возглавить «Зенит».

«Насколько мне известно, в Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером. Он чуть не стал в свое время тренером сборной, его часто сватали в российские клубы.

Сейчас у Манчини есть шансы прийти в «Зенит». Позиции Роберто, насколько я могу судить, довольно серьезны. Впрочем, этот вариант – самый дорогой, с точки зрения не только зарплаты, но и трансферов: он потребует серьезного обновления состава», – сказал Арустамян.

Напомним, что последним место работы Манчини был «Интер», который он покинул летом 2016 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Арустамян Нобель
Комментарии (21)
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Чеба
1495189897
Еще Луческу не принял решение об уходе))))))))
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forward33
1495190283
Манчини придёт и будет опять бешеные бабки тратить на непонятных легионеров, лучше пригласите Соузу или Бердыева толку больше будет
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Эд1970
1495193563
Это опять бешеные бабки за досрочный разрыв контракта((
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овертайм
1495195952
то соуза, то манчини, то слуцкий... а возьмут семака или буланова)
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JackBruce
1495200408
оставьте Луческу и он выиграет титул в будущем году.
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dok66
1495201244
"Есть силы" , значит есть и деньги (только это наши деньги , ребята) . Манчини нет в МС (почему ?). А в Интере так вообще после него полный бардак ! В Зените - не лучше . Будет очередной отмыв , а команды не будет .
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Вадим 1972
1495204555
Зениту сейчас действительно нужен хороший тренер. С Луческу ничего хорошего Зенит не ждёт. Но вот нужен ли Манчини это большой вопрос.
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Сильвербой
1495207064
Ну так дайте этот хороший состав Мирче, он не хуже Манчини!
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Nevsky_RU
1495211702
Ну неееет, ну нааахуй!! Есть варианты и дешевле и лучше. Этот типа топ тренер, особо результатами то похвастаться и не может. Распиаренный дорогостоящий мажорчик. Опять работа всего лишь на 2-3 сезона, опять молодёжи будет закрыта дорога. Это временщик, при чем дорогущий.
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zenit2012
1495217398
давай Бердыева!
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