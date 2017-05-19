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    В «Зените» рассматривают кандидатуру Манчини

    Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини может продолжить карьеру в России. Как сообщает футбольный комментатор Нобель Арустамян, итальянский специалист может возглавить «Зенит».

    «Насколько мне известно, в Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером. Он чуть не стал в свое время тренером сборной, его часто сватали в российские клубы.

    Сейчас у Манчини есть шансы прийти в «Зенит». Позиции Роберто, насколько я могу судить, довольно серьезны. Впрочем, этот вариант – самый дорогой, с точки зрения не только зарплаты, но и трансферов: он потребует серьезного обновления состава», – сказал Арустамян.

    Напомним, что последним место работы Манчини был «Интер», который он покинул летом 2016 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.05.2017 13:27
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 20 мая 2017, 00:21

      Интересный вариант, хотелось бы его увидеть в РФПЛ!

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 19 мая 2017, 21:09

      давай Бердыева!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      clausmensen 19 мая 2017, 20:27

      еще один нытик ,который к тому же стОит в 3 раза дороже)ничему жизнь не учит этих президентов)
      хотя ,че бы нет,за чужие бабки)

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 мая 2017, 20:18

      только не его... кононова лучше взять...

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 19 мая 2017, 19:35

      Ну неееет, ну нааахуй!! Есть варианты и дешевле и лучше. Этот типа топ тренер, особо результатами то похвастаться и не может. Распиаренный дорогостоящий мажорчик. Опять работа всего лишь на 2-3 сезона, опять молодёжи будет закрыта дорога. Это временщик, при чем дорогущий.

      2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 19 мая 2017, 18:54

      Оставте Луческу,пусть человек нормально поработает и соберёт команду!!!

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 мая 2017, 18:17

      Ну так дайте этот хороший состав Мирче, он не хуже Манчини!

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 19 мая 2017, 17:35

      Зениту сейчас действительно нужен хороший тренер. С Луческу ничего хорошего Зенит не ждёт. Но вот нужен ли Манчини это большой вопрос.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 16:40

      "Есть силы" , значит есть и деньги (только это наши деньги , ребята) . Манчини нет в МС (почему ?). А в Интере так вообще после него полный бардак ! В Зените - не лучше . Будет очередной отмыв , а команды не будет .

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      Рейтинг: +165

      JackBruce 19 мая 2017, 16:26

      оставьте Луческу и он выиграет титул в будущем году.

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