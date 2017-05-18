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«Тосно» будет проводить домашние матчи РФПЛ на «Петровском»

18 мая 2017, 15:11
26

«Тосно» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, что в следующем сезоне «Тосно» впервые в своей истории будет выступать в российской Премьер-лиги.

«Тосно будет играть на «Петровском». Мы уже договорились с «Зенитом», нас поддержал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Ленобласти нецелесообразно иметь стадион на 10 тысяч – самые большие города у нас на 100 тысяч жителей. Наша задача сейчас в Ленобласти построить тренировочную базу. Эта база будет построена в Кудрово», – заявил Дрозденко.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (26)
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Влад-20
1495109974
т.е. появляется еще одна приблатненная команда из болот для которой регламент РФС не указ, в части соответствия футбольного стадиона для проведения чемпионата.
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Rainbringer
1495110476
И кто на этот стадион ходить то будет? Кто болеет вообще за команду? Жители Тосно? Команда ни одного матча не провела в этом городе. Жители Великого Новгорода, где Тосно играет последние несколько сезонов? Сомневаюсь, что куча народа будет кататься из ВеНо в СПб на все домашние матчи команды. Короче, очередной клуб не для болельщиков, а для отмывания бабок. Лучше бы эти деньги вложили в то же Динамо СПб, например. У клуба хоть история есть и фан база, до сих пор поддерживающая команду даже в ПФЛ.
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APchelov
1495110637
Придётся тосненцам раскошелиться на замену голубых кресел на черно-белые
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Chesn0k
1495110653
бомжи будут гостями на петровском)
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_Kesh_Suntar_
1495110789
Главное газон не будет искусственным! А остальное пох!!!
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alex kidn
1495110983
Питерскому дерби быть
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Garrincha58
1495111185
и на хрена такая команда да еще в РФПЛ без стадиона без зрителей бред только у нас в ФУТБОЛЬНОЙ СТРАНЕ может такое быть
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McDuff
1495115538
зачем в Питере еще одна команда?.. на нее же будет ходить полтора землекопа
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elizaveta-285
1495116900
Тосно! Будем тебя ждать в Премьер-лиге! Хочется увидеть Питерское дерби!
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sergun-kuk
1495117294
Хорошего тебе старта в Премьер лиге, Тосно!!!!
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