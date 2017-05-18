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    «Тосно» будет проводить домашние матчи РФПЛ на «Петровском»

    «Тосно» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Напомним, что в следующем сезоне «Тосно» впервые в своей истории будет выступать в российской Премьер-лиги.

    «Тосно будет играть на «Петровском». Мы уже договорились с «Зенитом», нас поддержал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

    Ленобласти нецелесообразно иметь стадион на 10 тысяч – самые большие города у нас на 100 тысяч жителей. Наша задача сейчас в Ленобласти построить тренировочную базу. Эта база будет построена в Кудрово», – заявил Дрозденко.

    Источник: Fontanka.ru

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    18.05.2017 15:11
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 18 мая 2017, 19:48

      Самое верное решение!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 18:06

      Питеру вторая команда не нужна из этого текста . Петровский ассоциируется с Зенитом. Причем здесь Тосно . Родилась неожиданно команда на ровном месте , теперь никто не знает , а шо же с ней делать ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 18 мая 2017, 18:05

      Удачи вам!Петрович отличный стадион!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 18 мая 2017, 17:21

      Хорошего тебе старта в Премьер лиге, Тосно!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 18 мая 2017, 17:15

      Тосно! Будем тебя ждать в Премьер-лиге! Хочется увидеть Питерское дерби!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      McDuff 18 мая 2017, 16:52

      зачем в Питере еще одна команда?.. на нее же будет ходить полтора землекопа

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 мая 2017, 16:36

      Хорошая команда , главное бы жирком не обрастали и не зазнавались, как Зеня.....удачи "Тосно"в РФПЛ )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 18 мая 2017, 15:46

      Я надеялся,что дерби в ФНЛ пройдёт,но и так пойдёт.Интересно будет посмотреть на Тосно в рфпл.Удачи!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2017, 15:39

      и на хрена такая команда да еще в РФПЛ без стадиона без зрителей бред только у нас в ФУТБОЛЬНОЙ СТРАНЕ может такое быть

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 мая 2017, 15:36

      Питерскому дерби быть

      0
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