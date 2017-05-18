«Тосно» будет проводить домашние матчи РФПЛ на «Петровском»

«Тосно» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, что в следующем сезоне «Тосно» впервые в своей истории будет выступать в российской Премьер-лиги.

«Тосно будет играть на «Петровском». Мы уже договорились с «Зенитом», нас поддержал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Ленобласти нецелесообразно иметь стадион на 10 тысяч – самые большие города у нас на 100 тысяч жителей. Наша задача сейчас в Ленобласти построить тренировочную базу. Эта база будет построена в Кудрово», – заявил Дрозденко.