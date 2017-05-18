В «Суонси» ждут прихода Терри

Руководство «Суонси» хочет побороться с «Борнмутом» за ветерана «Челси» Джона Терри. Главный тренер команды Пол Клемент рассчитывает встретиться на следующей неделе с агентом футболиста для обсуждения такого варианта.

Напомним, что после завершения сезона Терри покинет лондонский клуб, в котором провел всю свою карьеру. 36-летний англичанин рассматривает вариант с завершением карьеры, но не исключает возможность продолжить выступление. Известно, что «Борнмут» ранее уже заявил о своем желании заполучить ветерана на следующий сезон.

Стоит отметить, что у Терри с Клементом сложились теплые отношения со времен совместной работы в «Челси», что может поспособствовать такому трансферу.