Зидан: «Самая сложная часть сезона – впереди»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» в матче Ла Лиги поделился ожиданиями от оставшихся игр сезона. За один тур до конца чемпионата мадридская команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Барселону» на три очка. 3-го июня «сливочные» встретятся с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.

«Самая сложная часть сезона – впереди, и с каждым днем она все ближе. Сегодняшняя победа очень важна. Мы знали, что стоит на кону, поэтому основательно приготовились. Мы отдали много сила, поэтому сейчас надо восстановиться и начать подготовку к «Малаге», – сказал француз.

Встреча заключительного тура Примеры «Малага» – «Реал» состоится 21-го мая в 21:00 по московскому времени. Ранее о важности матча рассказал нападающий Криштиану Роналду.