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    Зидан: «Самая сложная часть сезона – впереди»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» в матче Ла Лиги поделился ожиданиями от оставшихся игр сезона. За один тур до конца чемпионата мадридская команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Барселону» на три очка. 3-го июня «сливочные» встретятся с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.

    «Самая сложная часть сезона – впереди, и с каждым днем она все ближе. Сегодняшняя победа очень важна. Мы знали, что стоит на кону, поэтому основательно приготовились. Мы отдали много сила, поэтому сейчас надо восстановиться и начать подготовку к «Малаге», – сказал француз.

    Встреча заключительного тура Примеры «Малага» – «Реал» состоится 21-го мая в 21:00 по московскому времени. Ранее о важности матча рассказал нападающий Криштиану Роналду.

    Источник: Marca

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    18.05.2017 01:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 мая 2017, 09:57

      Знакомо, Зизу, знакомо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 18 мая 2017, 09:36

      Молодцы. Они уже чемпионы страны.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 18 мая 2017, 08:27

      это точно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 18 мая 2017, 07:59

      главное правило ВИП-тренеров - сыпать многозначительными банальными фразами.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 мая 2017, 06:07

      Успешный сезон.

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