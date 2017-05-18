Роналду: «Сейчас мы думаем только о матче против «Малаги». До финала Лиги чемпионов еще много времени»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после победы над «Сельтой» (4:1) в перенесенной игре 21-го тура Примеры рассказал о важности матча против «Малаги» в последнем туре чемпионата. На данный момент «сливочные» лидируют в турнирной таблице, опережая «Барселону» на три очка.

«Мы должны идти до конца. Сегодня был хороший матч, и мы сыграли соответствующим образом, но «Малага» прилично играет дома. Тем не менее, мы должны добиться победы. Мы играем только ради побед, это наша постоянная цель. Мы знаем, что соперник хорош, но мы – «Реал».

Все мы думаем только о воскресном матче против «Малаги». До финала Лиги чемпионов еще много времени, и мы успеем к нему подготовиться. Сегодня я открыл счет и, что важно, забил второй гол. Обычно я не промахиваюсь, но я все-таки человек, поэтому это возможно», – сказал 31-летний португалец.

Забив первый гол в матче в Виго, Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы за всю историю их существования.