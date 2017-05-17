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    «Милан» предложит «Торино» 60 миллионов и Ньянга в обмен на Белотти

    «Бомбардир» писал об интересе «Милана» к нападающему «Торино» Андреа Белотти. Ресурс Calciomercato со ссылкой на Tuttosport сообщает о том, что миланский клуб намерен включить в сделку форварда М'Байе Ньянга. Ожидается, что «россонери» предложат туринскому клубу 60 миллионов и права на француза, которого Transfermarkt оценивает в 15 миллионов. В январе футболист перешел в «Уотфорд» на правах аренды и забил два гола в 15-ти встречах АПЛ.

    23-летний Белотти забил 27 голов и отдал шесть результативных передач в 36-ти матчах всех турниров. С 25-ю мячами в играх чемпионата итальянец является вторым бомбардиром лиги. Команда Синиши Михайловича занимает девятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Calciomercato

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    17.05.2017 22:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 мая 2017, 10:05

      В геометрической прогрессии рынок растет. Какие суммы будут через 5 лет ? - Страшно представить.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > ItalianFootball 18 мая 2017, 11:17

      так не может долго расти, рано или поздно этот пузырь лопнет. И будут цены как и раньше

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Dgad 19 мая 2017, 10:30

      Рано или поздно - ты представь если поздно и какие цифры будут. Со степенями, не иначе)

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