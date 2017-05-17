«Милан» предложит «Торино» 60 миллионов и Ньянга в обмен на Белотти

«Бомбардир» писал об интересе «Милана» к нападающему «Торино» Андреа Белотти. Ресурс Calciomercato со ссылкой на Tuttosport сообщает о том, что миланский клуб намерен включить в сделку форварда М'Байе Ньянга. Ожидается, что «россонери» предложат туринскому клубу 60 миллионов и права на француза, которого Transfermarkt оценивает в 15 миллионов. В январе футболист перешел в «Уотфорд» на правах аренды и забил два гола в 15-ти встречах АПЛ.

23-летний Белотти забил 27 голов и отдал шесть результативных передач в 36-ти матчах всех турниров. С 25-ю мячами в играх чемпионата итальянец является вторым бомбардиром лиги. Команда Синиши Михайловича занимает девятую строчку в турнирной таблице.