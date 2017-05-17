РФПЛ. Голы Витиньо и Дзагоева принесли ЦСКА победу над «Рубином»

В 29-м туре российской Премьер-лиги встречались ЦСКА и «Рубин». Мячами в этой встрече отметились игроки ЦСКА Витиньо и Алан Дзагоев.

Эта победа позволила армейцам сохранить вторую строчку. ЦСКА по-прежнему опережает «Зенит» на одно очко.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн трансляция

Голы: 0:1 – Витиньо, 72; 0:2 – Дзагоев, 90+3.

Рубин: Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин (Сонг, 55), Ткачук, Цакташ, М'Вила (Ахметов, 88), Рочина (Махатадзе, 65), Канунников, Жонатас.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 71), Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Дзагоев, 57), Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов (Тошич, 90+1).

Удаление: Цакташ, 49 – нет.

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