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  • РФПЛ. Голы Витиньо и Дзагоева принесли ЦСКА победу над «Рубином»

РФПЛ. Голы Витиньо и Дзагоева принесли ЦСКА победу над «Рубином»

17 мая 2017, 21:24
12

В 29-м туре российской Премьер-лиги встречались ЦСКА и «Рубин». Мячами в этой встрече отметились игроки ЦСКА Витиньо и Алан Дзагоев.

Эта победа позволила армейцам сохранить вторую строчку. ЦСКА по-прежнему опережает «Зенит» на одно очко.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн трансляция

Голы: 0:1 – Витиньо, 72; 0:2 – Дзагоев, 90+3.

Рубин: Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин (Сонг, 55), Ткачук, Цакташ, М'Вила (Ахметов, 88), Рочина (Махатадзе, 65), Канунников, Жонатас.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 71), Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Дзагоев, 57), Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов (Тошич, 90+1).

Удаление: Цакташ, 49 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (12)
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DEFENDER114
1495045594
Очень важная победа!!! Молодцы
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мяч квадратный
1495045630
ЦСКА с победой! Всё ждал, когда же Рыжиков в штрафную ЦСКА прибежит. Не дождался. Видать плохо самую продажную командочку ПЛ в этот раз болотные зарядили. Не то что в прошлом году.
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mialkov
1495045708
От души поздравляю коней с победой!!! Даешь Лигу Чемпионов, армейцы!!!
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ALEX ML
1495045751
Даже мотивация газобаблом не помогла))
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prtcs
1495045822
МОЛОДЦЫ!!!
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Snerg
1495045903
реально сегодня больше переживал за Цска , чем за Спартак! хотя за Спартак болею 31 год)), желаю Цска занять 2 место в чемпионате от души)
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Arrow10
1495046408
Витиньё сегодня играл очень даже хорошо!С победой армейцы
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Fan Loko mik
1495046704
Рад за Рубин!!!!
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VVM1964
1495046964
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЦСКА . " еще немного , еще чуть -чуть , последний бой он важный самый " .
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EsKamilio
1495047145
Продали
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