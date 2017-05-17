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    РФПЛ. Голы Витиньо и Дзагоева принесли ЦСКА победу над «Рубином»

    В 29-м туре российской Премьер-лиги встречались ЦСКА и «Рубин». Мячами в этой встрече отметились игроки ЦСКА Витиньо и Алан Дзагоев.

    Эта победа позволила армейцам сохранить вторую строчку. ЦСКА по-прежнему опережает «Зенит» на одно очко.

    Россия. Премьер-лига. 29-й тур

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн трансляция

    Голы: 0:1 – Витиньо, 72; 0:2 – Дзагоев, 90+3.

    Рубин: Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин (Сонг, 55), Ткачук, Цакташ, М'Вила (Ахметов, 88), Рочина (Махатадзе, 65), Канунников, Жонатас.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 71), Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Дзагоев, 57), Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов (Тошич, 90+1).

    Удаление: Цакташ, 49 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 21:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 11:56

      Вообще даже заволновался во втором тайме , когда столько моментов , а мяч не идет в ворота . Витинью классный гол со штрафного и все стало на свои места . Дзагу с голом ! Молодец! Болею за второе место ЦСКА ,

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 17 мая 2017, 21:52

      Продали

      -1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 17 мая 2017, 21:45

      Рад за Рубин!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 17 мая 2017, 21:40

      Витиньё сегодня играл очень даже хорошо!С победой армейцы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg 17 мая 2017, 21:31

      реально сегодня больше переживал за Цска , чем за Спартак! хотя за Спартак болею 31 год)), желаю Цска занять 2 место в чемпионате от души)

      8
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 17 мая 2017, 21:30

      МОЛОДЦЫ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 17 мая 2017, 21:29

      Даже мотивация газобаблом не помогла))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 мая 2017, 21:28

      От души поздравляю коней с победой!!! Даешь Лигу Чемпионов, армейцы!!!

      6
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      Рейтинг: +15

      мяч квадратный 17 мая 2017, 21:27

      ЦСКА с победой! Всё ждал, когда же Рыжиков в штрафную ЦСКА прибежит. Не дождался. Видать плохо самую продажную командочку ПЛ в этот раз болотные зарядили. Не то что в прошлом году.

      2
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 17 мая 2017, 21:26

      Очень важная победа!!! Молодцы

      3
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