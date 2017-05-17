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  • Президент «Армавира» – о драке игрока клуба и судьи: «Приложу все усилия, чтобы арбитр был отстранен пожизненно»

Президент «Армавира» – о драке игрока клуба и судьи: «Приложу все усилия, чтобы арбитр был отстранен пожизненно»

17 мая 2017, 20:31
5

«Бомбардир» писал о драке между нападающим «Армавира» Андреем Мязиным и арбитром Сергеем Смирновым во время матча 25-го тура ПФЛ против «Ротора-Волгоград» (2:1). Футболист был отстранен от футбола на шесть месяцев. 16-го мая апелляция клуба с просьбой сократить срок дисквалификации была рассмотрена позитивно – Мязин пропустит шесть матчей. Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал ситуацию в интервью пресс-службе клуба.

– Несомненно, я доволен решением апелляционного комитета. Однако говорить о том, что мы добились справедливости в отношении этого эпизода, пока рано. Мы лишь услышали справедливое решение, касающееся футболиста. Как известно, изначально в конфликте участвовало две стороны: игрок и арбитр, после – появилась третья, – КДК. В отношении двух последних участников на данный момент ничего не ясно.

– Стоит ли ждать какого-то решения в отношении арбитра? Ранее вы говорили, что намерены добиться его пожизненной дисквалификации

– Я свои слова подтверждаю. Более того, учитывая то, что мы не услышали даже извинений от самого Смирнова или иных, ответственных за действия судьи, людей за допущенные им ошибки, считаю это делом чести для клуба и приложу все усилия, чтобы арбитр, который или непрофессионально, или предвзято или слепо выносит свои решения в ходе одного из самых важных матчей чемпионата, пожалуй, самого важного, был наказан максимально возможно, и, на мой взгляд, отстранен от судейской деятельности пожизненно.

Если бы мы проиграли, наши требования выглядели бы нытьем и поиском оправданий, а так как, вопреки всему, мы выиграли тот матч,– имеем полное право требовать справедливости в отношении всех его участников. Сейчас не только клуб, но и общественность, пресса, футбольные эксперты – все ждут публичного оглашения наказания, примененного к арбитру.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Юг Армавир Мязин Андрей
Комментарии (5)
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Argon
1495047395
Борзый судья. За движение плечем надо было еще и в пятак ему зарядить
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Kulimen
1495050521
А драка где? Если отстранять судью пожизненно, то вместе с игроком.
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Forge
1495053774
Судья пользуется своим авторитетом...у нас судьи и так мягко говоря гавно,а тут еще такое ...
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dok66
1495097511
Не научили этике поведения на поле . Видимо пришел из каких-то дворовых первенств . Проучить однозначно надо . А то футболист получил свое , а зачинщик остался ни причем .
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iBragim2102
1519929879
где драка?
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