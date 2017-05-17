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Бобер: «Идеально было бы завершить карьеру в «Крыльях»

17 мая 2017, 11:17
1

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер отметил, что хотел бы официально завершить карьеру именно в самарском клубе. 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

«Официально карьеру я не завершал и при хорошем раскладе надеюсь еще поиграть. Конечно, было бы идеально, если бы «Крылья Советов» предоставили шанс завершить карьеру тут, потому что Самара — это мой город, а «Крылья» – моя команда.

На данный момент занимаюсь семьей, детьми. Восполняю время, которое когда-то не уделял близким из-за тренировок, игр и переездов. Планирую поступить на отделение ВШТ и получить тренерскую лицензию. Есть возможность получить образование, и нужно этим воспользоваться. А пригодится лицензия или нет, будет видно», – заявил Бобер.

Напомним, футболист является рекордсменом самарского клуба по количеству матчей в чемпионатах России — 274.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Бобер Антон
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мяч квадратный
1495011905
Лоськовым навеяло.
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