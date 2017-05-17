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    Бобер: «Идеально было бы завершить карьеру в «Крыльях»

    Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер отметил, что хотел бы официально завершить карьеру именно в самарском клубе. 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

    «Официально карьеру я не завершал и при хорошем раскладе надеюсь еще поиграть. Конечно, было бы идеально, если бы «Крылья Советов» предоставили шанс завершить карьеру тут, потому что Самара — это мой город, а «Крылья» – моя команда.

    На данный момент занимаюсь семьей, детьми. Восполняю время, которое когда-то не уделял близким из-за тренировок, игр и переездов. Планирую поступить на отделение ВШТ и получить тренерскую лицензию. Есть возможность получить образование, и нужно этим воспользоваться. А пригодится лицензия или нет, будет видно», – заявил Бобер.

    Напомним, футболист является рекордсменом самарского клуба по количеству матчей в чемпионатах России — 274.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.05.2017 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      мяч квадратный 17 мая 2017, 12:05

      Лоськовым навеяло.

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