Бобер: «Идеально было бы завершить карьеру в «Крыльях»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер отметил, что хотел бы официально завершить карьеру именно в самарском клубе. 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

«Официально карьеру я не завершал и при хорошем раскладе надеюсь еще поиграть. Конечно, было бы идеально, если бы «Крылья Советов» предоставили шанс завершить карьеру тут, потому что Самара — это мой город, а «Крылья» – моя команда.

На данный момент занимаюсь семьей, детьми. Восполняю время, которое когда-то не уделял близким из-за тренировок, игр и переездов. Планирую поступить на отделение ВШТ и получить тренерскую лицензию. Есть возможность получить образование, и нужно этим воспользоваться. А пригодится лицензия или нет, будет видно», – заявил Бобер.

Напомним, футболист является рекордсменом самарского клуба по количеству матчей в чемпионатах России — 274.