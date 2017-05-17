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    Каррера: «От меня никто не требовал придерживаться спартаковского футбола»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признал, что команде еще предстоит улучшать зрелищность своей игры. При этом специалист не стремится придерживаться так называемого спартаковского футбола.

    «Считаю, что 1:0 – это в любом случае победа. К тому же счет 4:0 или 5:0 не всегда по игре. Предпочитаю, чтобы моя команда побеждала, пусть и при не очень хорошей игре, чем уступала при хорошей. Конечно, всем хочется и играть хорошо, и выигрывать, да не всегда получается. Будем стремиться к более зрелищной игре, но главная цель всегда одна – побеждать.

    Мне никто не навязывал спартаковский футбол. Впоследствии, правда, рассказывали про нюансы этого стиля, но от меня его не требовали. Я сделал выбор, осуществляя на практике свое видение футбола с командой, которая была у меня в распоряжении», – заявил Каррера.

    Напомним, «Спартак» за три тура до конца первенства официально стал чемпионом РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 09:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 мая 2017, 14:27

      Поэтому и выиграли, что не требовали)

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 12:35

      Стиль тот же,просто дисциплина стала лучше,организация игры

      0
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      Рейтинг: +15

      мяч квадратный 17 мая 2017, 12:04

      Предал стеночки и забегания. Стоит только раз оступиться... И этого ему не простят.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2017, 11:38

      Главное это победы.И если ты и дальше будешь с командой побеждать,нам без разницы в какой футбол ты будешь играть.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 мая 2017, 11:26

      Да по барабану. Чемпионами стали, и это меня больше радует, Чем спартаковский футбол, без титула чемпиона!

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 мая 2017, 10:15

      Главное, что это был современный футбол. На скорости. С отбросами под удар. Обострениями в касание перед штрафной. И в нем были зримые элементы спартаковского стиля. Скорее, были, чем нет.

      2
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      Рейтинг: +662

      pato08 17 мая 2017, 09:51

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      Спартаковский футбол это прежде всего ПЕРВОЕ место в таблице!!! Попробуй сыграй, когда вся команда соперника в обороне!


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