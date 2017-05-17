Каррера: «От меня никто не требовал придерживаться спартаковского футбола»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признал, что команде еще предстоит улучшать зрелищность своей игры. При этом специалист не стремится придерживаться так называемого спартаковского футбола.

«Считаю, что 1:0 – это в любом случае победа. К тому же счет 4:0 или 5:0 не всегда по игре. Предпочитаю, чтобы моя команда побеждала, пусть и при не очень хорошей игре, чем уступала при хорошей. Конечно, всем хочется и играть хорошо, и выигрывать, да не всегда получается. Будем стремиться к более зрелищной игре, но главная цель всегда одна – побеждать.

Мне никто не навязывал спартаковский футбол. Впоследствии, правда, рассказывали про нюансы этого стиля, но от меня его не требовали. Я сделал выбор, осуществляя на практике свое видение футбола с командой, которая была у меня в распоряжении», – заявил Каррера.

Напомним, «Спартак» за три тура до конца первенства официально стал чемпионом РФПЛ.