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  • Каррера: «От меня никто не требовал придерживаться спартаковского футбола»

Каррера: «От меня никто не требовал придерживаться спартаковского футбола»

17 мая 2017, 09:44
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признал, что команде еще предстоит улучшать зрелищность своей игры. При этом специалист не стремится придерживаться так называемого спартаковского футбола.

«Считаю, что 1:0 – это в любом случае победа. К тому же счет 4:0 или 5:0 не всегда по игре. Предпочитаю, чтобы моя команда побеждала, пусть и при не очень хорошей игре, чем уступала при хорошей. Конечно, всем хочется и играть хорошо, и выигрывать, да не всегда получается. Будем стремиться к более зрелищной игре, но главная цель всегда одна – побеждать.

Мне никто не навязывал спартаковский футбол. Впоследствии, правда, рассказывали про нюансы этого стиля, но от меня его не требовали. Я сделал выбор, осуществляя на практике свое видение футбола с командой, которая была у меня в распоряжении», – заявил Каррера.

Напомним, «Спартак» за три тура до конца первенства официально стал чемпионом РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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pato08
1495003909
____ Спартаковский футбол это прежде всего ПЕРВОЕ место в таблице!!! Попробуй сыграй, когда вся команда соперника в обороне! ___
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exreporter
1495005316
Главное, что это был современный футбол. На скорости. С отбросами под удар. Обострениями в касание перед штрафной. И в нем были зримые элементы спартаковского стиля. Скорее, были, чем нет.
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Д Альбертини
1495009604
Да по барабану. Чемпионами стали, и это меня больше радует, Чем спартаковский футбол, без титула чемпиона!
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Диктор
1495010308
Главное это победы.И если ты и дальше будешь с командой побеждать,нам без разницы в какой футбол ты будешь играть.
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мяч квадратный
1495011840
Предал стеночки и забегания. Стоит только раз оступиться... И этого ему не простят.
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Mahone
1495013722
Стиль тот же,просто дисциплина стала лучше,организация игры
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mihail200606
1495020467
Поэтому и выиграли, что не требовали)
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