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    Конте проведет встречу с Абрамовичем по поводу нового контракта

    В скором времени состоится встреча между главным тренером «Челси» Антонио Конте и владельцем клуба Романом Абрамовичем. Темой разговора станет новое соглашение специалиста. Сообщается, что «пенсионеры» готовы пойти на увеличение зарплаты итальянцу и намерены выделить ему немалую сумму на летние трансферы.

    Конте возглавил синих прошлым летом и сделал их чемпионами в своем первом же сезоне. Ранее появилась информация, что в услугах тренера лондонцев заинтересован «Интер», который предлагают ему 15 миллионов евро в год.

    Источник: Football Italia

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    16.05.2017 16:25
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