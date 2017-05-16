Конте проведет встречу с Абрамовичем по поводу нового контракта

В скором времени состоится встреча между главным тренером «Челси» Антонио Конте и владельцем клуба Романом Абрамовичем. Темой разговора станет новое соглашение специалиста. Сообщается, что «пенсионеры» готовы пойти на увеличение зарплаты итальянцу и намерены выделить ему немалую сумму на летние трансферы.

Конте возглавил синих прошлым летом и сделал их чемпионами в своем первом же сезоне. Ранее появилась информация, что в услугах тренера лондонцев заинтересован «Интер», который предлагают ему 15 миллионов евро в год.