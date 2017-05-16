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«Ювентус» намерен предложить за Наингголана 40 миллионов

16 мая 2017, 15:34
10

«Ювентус» проявляет заинтересованность в хавбеке «Ромы» Радже Наингголане. Сообщается, что «старая синьора» предложит за бельгийца компенсацию в размере 40 миллионов евро.

В случае неудачи в переговорах с «джаллоросси» туринцы могут переключить свое внимание на 18-летнего полузащитника «Пескары» Мамаду Кулибали.

Наингголан перебрался в «Рому» из «Кальяри» в июле 2014 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 51 поединок, записав в свой актив 14 голов и шесть результативных передач. Действующий контракт 29-летнего футболиста рассчитан до июня 2020 года.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Ювентус Наингголан Раджа
Комментарии (10)
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алекс88
1494938197
Равноценно...рома и пескара
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gosha1989
1494939519
Наингголан говорил в интервью: ненавидит Ювентус и ни когда туда не перейдет
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hevbn 28
1494940684
Ювентусу ведь Раджа не очень то и нужен, тем более за такие деньги. Во первых бельгиец уже не молодой, а во вторых и самое главное он уж точно не сильнее ни Пьянича,ни Хедиры , ни Маркизио так что если его брать , то только на скамейку, из этого можно сделать вывод ,что Юве.просто понравилось делать слабее своих конкурентов, но я думаю ,что Наингголан в своем уме и не захочет переезжать в Турин на лавку.
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ИБИ ТЕРЕК
1494943278
Наинголана сказал в Италии он рассмотрит предложение только от ИНТЕРА
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dok66
1494946064
Ослабить конкурента на будущий сезон - единственный смысл . Зачем ему Юве ?
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Juve1897
1494950724
Не нужен однозначно! Его тиффози ( я в их числе) не примут после того что эта тайская с...а говорила о клубе!
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