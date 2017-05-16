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    «Ювентус» намерен предложить за Наингголана 40 миллионов

    «Ювентус» проявляет заинтересованность в хавбеке «Ромы» Радже Наингголане. Сообщается, что «старая синьора» предложит за бельгийца компенсацию в размере 40 миллионов евро.

    В случае неудачи в переговорах с «джаллоросси» туринцы могут переключить свое внимание на 18-летнего полузащитника «Пескары» Мамаду Кулибали.

    Наингголан перебрался в «Рому» из «Кальяри» в июле 2014 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 51 поединок, записав в свой актив 14 голов и шесть результативных передач. Действующий контракт 29-летнего футболиста рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    16.05.2017 15:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 16 мая 2017, 19:05

      Не нужен однозначно! Его тиффози ( я в их числе) не примут после того что эта тайская с...а говорила о клубе!

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 17:47

      Ослабить конкурента на будущий сезон - единственный смысл . Зачем ему Юве ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 16 мая 2017, 17:01

      Наинголана сказал в Италии он рассмотрит предложение только от ИНТЕРА

      -1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 мая 2017, 16:18

      Ювентусу ведь Раджа не очень то и нужен, тем более за такие деньги. Во первых бельгиец уже не молодой, а во вторых и самое главное он уж точно не сильнее ни Пьянича,ни Хедиры , ни Маркизио так что если его брать , то только на скамейку, из этого можно сделать вывод ,что Юве.просто понравилось делать слабее своих конкурентов, но я думаю ,что Наингголан в своем уме и не захочет переезжать в Турин на лавку.

      -1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > hevbn 28 16 мая 2017, 16:30

      это тактика Баварии, Ювернуса ну и Зенит туда же...выиграть чемпионат за счет ослабления конкурентов...

      0
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      Рейтинг: +56

      alSm > Benifacto 16 мая 2017, 16:55

      Ага.. и в финал лиги чемпионов они попали просто за счёт того что ослабили конкурентов во внутреннем первенстве..

      2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > hevbn 28 16 мая 2017, 17:00

      Не соглашусь насчет Хедиры. На мой взгляд Раджа на голову сильнее.

      2
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 16 мая 2017, 15:58

      Наингголан говорил в интервью: ненавидит Ювентус и ни когда туда не перейдет

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 мая 2017, 15:36

      Равноценно...рома и пескара

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