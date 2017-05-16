«Ювентус» намерен предложить за Наингголана 40 миллионов

«Ювентус» проявляет заинтересованность в хавбеке «Ромы» Радже Наингголане. Сообщается, что «старая синьора» предложит за бельгийца компенсацию в размере 40 миллионов евро.

В случае неудачи в переговорах с «джаллоросси» туринцы могут переключить свое внимание на 18-летнего полузащитника «Пескары» Мамаду Кулибали.

Наингголан перебрался в «Рому» из «Кальяри» в июле 2014 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 51 поединок, записав в свой актив 14 голов и шесть результативных передач. Действующий контракт 29-летнего футболиста рассчитан до июня 2020 года.