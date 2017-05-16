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    Президент «Сельты» не скрывает симпатии к «Барселоне»

    Президент «Сельты» Карлос Моуриньо не скрывает, что ему нравится игра «Барселоны». Поэтому в предстоящем матче против «Реала» это может стать дополнительным стимулом для футболистов его команды.

    «Любому человеку будет очень сложно сменить команду, за которую он всю жизнь болеет. Я с детских лет болел за «Сельту» и никогда не скрывал симпатии к «Барселоне» за ее стиль игры. Но могу заверить, что это лишь симпатия, и ничего больше», – сказал Моуриньо.

    Напомним, что перенесенный матч 21-го тура «Сельта» – «Реал» состоится в среду, 17 мая.

    Источник: AS

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    16.05.2017 09:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +23

      Джоджо47 17 мая 2017, 15:52

      Вперед Сельта!!!

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:01

      Дразнит быка перед очной игрой. Не умно.

      0
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > ItalianFootball 16 мая 2017, 10:44

      Ну да.
      До этого высказывания - Реалу было плевать на матч, а теперь-то они мотивированы..

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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Protosser 16 мая 2017, 11:33

      как же это, плевать на матч, когда на кону ЧЕМПИОНСТВО!!!??? ))
      они и без этих слов очнь мотивированы!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Igreks 16 мая 2017, 11:51

      Попробуй еще раз прочитать мой комментарий и заметить ярко выраженный сарказм)

      -1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Protosser 17 мая 2017, 10:35

      Это могло быть вишенкой мотивационного торта. Откуда ты знаешь кому там плевать было, а кому нет ? Кто-то уже верит в чемпионство, кто-то нет и профессионализм берет, а кто-то ненавидит Барсу и тупо на этом мотивация повысится. Не размышляй так плоско.

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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > ItalianFootball 18 мая 2017, 09:53

      Еще один надмозг.
      Тренеруйся разговаривать с людьми в реале - может сможешь распознавать ЯВНЫЙ сарказм.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Protosser 18 мая 2017, 10:00

      Дружище, тренируйся понимать семантику написанного. Не упирайся в первую свою же реплику.

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