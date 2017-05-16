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Президент «Сельты» не скрывает симпатии к «Барселоне»

16 мая 2017, 09:54
8

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо не скрывает, что ему нравится игра «Барселоны». Поэтому в предстоящем матче против «Реала» это может стать дополнительным стимулом для футболистов его команды.

«Любому человеку будет очень сложно сменить команду, за которую он всю жизнь болеет. Я с детских лет болел за «Сельту» и никогда не скрывал симпатии к «Барселоне» за ее стиль игры. Но могу заверить, что это лишь симпатия, и ничего больше», – сказал Моуриньо.

Напомним, что перенесенный матч 21-го тура «Сельта» – «Реал» состоится в среду, 17 мая.

Источник: AS
Испания. Примера Сельта Барселона Реал
Комментарии (8)
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ItalianFootball
1494918094
Дразнит быка перед очной игрой. Не умно.
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Джоджо47
1495025566
Вперед Сельта!!!
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