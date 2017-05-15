Полузащитник «Спартака» Фернандо рассчитывает вернуться в состав сборной Бразилии

Хавбек «Спартака» Фернандо поделился мнением о своей игре в текущем сезоне. По словам полузащитника, он полон решимости вернуться в состав сборной Бразилии.

«Почти наверняка журналисты назовут меня лучшим игроком чемпионата? Конечно, я буду счастлив получить такое признание, упорный труд и правильное отношение к делу дают свои результаты. Надеюсь, что своей игрой смогу заслужить право играть в сборной Бразилии и имею на это хорошие шансы. Самым запоминающимся моментом по ходу сезона стала наша победа 3:1 над ЦСКА в первом круге чемпионата.

Я не считаю, что вылет команды из Лиги Европы – это хорошо, но в какой-то мере такое развитие событий сильно мобилизовало команду. У меня нет предпочтений по соперникам на групповом этапе Лиги чемпионов. Все команды в этом турнире сильные», – сказал футболист.

«Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.