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    Полузащитник «Спартака» Фернандо рассчитывает вернуться в состав сборной Бразилии

    Хавбек «Спартака» Фернандо поделился мнением о своей игре в текущем сезоне. По словам полузащитника, он полон решимости вернуться в состав сборной Бразилии.

    «Почти наверняка журналисты назовут меня лучшим игроком чемпионата? Конечно, я буду счастлив получить такое признание, упорный труд и правильное отношение к делу дают свои результаты. Надеюсь, что своей игрой смогу заслужить право играть в сборной Бразилии и имею на это хорошие шансы. Самым запоминающимся моментом по ходу сезона стала наша победа 3:1 над ЦСКА в первом круге чемпионата.

    Я не считаю, что вылет команды из Лиги Европы – это хорошо, но в какой-то мере такое развитие событий сильно мобилизовало команду. У меня нет предпочтений по соперникам на групповом этапе Лиги чемпионов. Все команды в этом турнире сильные», – сказал футболист.

    «Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 22:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 11:05

      Удачи Фернандо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 мая 2017, 10:52

      Надеюсь вернут в сборную,заслужил он

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2017, 07:54

      Дай Бог и получится-ты заслужил это своей игрой.

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