Девизом сборной России на Кубке конфедераций выбран лозунг: «Будь верен своей команде!»

Болельщики определились с девизом сборной России на Кубок конфедераций-2017. Фанаты выбирали из трех лозунгов, среди которых были: «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

Победу в голосовании одержал девиз: «Будь верен своей команде!».

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт– Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

twit text — FIFA.com (@FIFAcom) May 15, 2017

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​