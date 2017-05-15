Девизом сборной России на Кубке конфедераций выбран лозунг: «Будь верен своей команде!»

Лишь бы сыграли нормально, а девиз дело десятое.
Болельщики определились с девизом сборной России на Кубок конфедераций-2017. Фанаты выбирали из трех лозунгов, среди которых были: «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».
Победу в голосовании одержал девиз: «Будь верен своей команде!».
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт– Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций