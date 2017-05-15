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    Девизом сборной России на Кубке конфедераций выбран лозунг: «Будь верен своей команде!»

    Болельщики определились с девизом сборной России на Кубок конфедераций-2017. Фанаты выбирали из трех лозунгов, среди которых были: «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

    Победу в голосовании одержал девиз: «Будь верен своей команде!».

    Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт– Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​

    Источник: ФИФА

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    15.05.2017 20:18
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 10:51

      Лишь бы сыграли нормально, а девиз дело десятое.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:09

      Вы перевод почитайте, и не через гугл. Там другое написано и имя спонсора залеплено.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 16 мая 2017, 00:41

      В чем верность? Посмотри игру в баре или приди на стадион,потрать деньги .
      У нас достаточно болел готовых потратить 25 т рупий за билетик, но как говорится:не в коня корм. Лучше приберечь на ЧМ

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 мая 2017, 21:37

      И что они с этим девизом будут делать? ... произносить взявшись за руки? ... Дзюба с табуретки проорет: "Будь верен своей команде, кривоногий пузан!" ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +41

      а013аа 15 мая 2017, 21:16

      "Нам опять пи.3.ец !!!"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      мади kz 15 мая 2017, 21:05

      А почему не "Пятнадцатый год"?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 мая 2017, 21:02

      Ошибка опять! Должно быть - Say true to your team (truth) - скажи правду своей команде! Они же практиковались со Слуцким "мы г*но"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 15 мая 2017, 20:53

      Почему команде?А не стране?они же страну представляют.

      2
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > мистер-твистер 16 мая 2017, 02:32

      Тоже недоумеваю, девиз как-то не о чем конкретном...

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 мая 2017, 20:39

      Лучший девиз из всех, которые были!!!

      Реальный такой девиз!

      Какие победы могут быть в девизе? Ходи потом,оправдывайся.. А тут всё чётко и ясно.. Ты был ВЕРЕН команде? Конечно верен,об чём разговор))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 мая 2017, 20:37

      ...присягу надо принять,
      нарушишь - в турму!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > alex1951 15 мая 2017, 21:26

      А не придумать ли нам присягу сборной , чтобы было потом за что в турму

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > dok66 15 мая 2017, 21:47

      ....а то....
      они такие граждане своей страны ,как и другие,но....
      с повышенной ответственностью.

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