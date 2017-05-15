Каррера надеется избежать встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не желал бы встретиться с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, в которой красно-белым предстоит выступить в следующем сезоне.

Напомним, специалист защищал цвета «старой синьоры» в бытность игроком, а после помогал Антонио Конте в тренерском штабе туринской команды.

«Не хотелось бы попасть на «Ювентус» в Лиге чемпионов, ведь я сам «ювентино». Есть много причин, по которым я надеюсь избежать встречи с туринцами. Одна из них – сила и мощь «бьянконери», – сказал Каррера.