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  • Каррера надеется избежать встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Каррера надеется избежать встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

15 мая 2017, 14:59
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не желал бы встретиться с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, в которой красно-белым предстоит выступить в следующем сезоне.

Напомним, специалист защищал цвета «старой синьоры» в бытность игроком, а после помогал Антонио Конте в тренерском штабе туринской команды.

«Не хотелось бы попасть на «Ювентус» в Лиге чемпионов, ведь я сам «ювентино». Есть много причин, по которым я надеюсь избежать встречи с туринцами. Одна из них – сила и мощь «бьянконери», – сказал Каррера.

Источник: Itasportpress
Лига чемпионов Спартак Ювентус Каррера Массимо
Комментарии (16)
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AZ
1494849706
угу... а то накидают как Порту - 10 мячей за две игры...
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карасевщина
1494851451
так юве тоже в первой там барса будет во второй вот от нее хапанете
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Psih86
1494851683
То не хочет с Челси,теперь Юве,да вы и не встретитесь 99,9%,потому что чемпионы стран в разных корзинах,а в плей-офф Спартак не попадет даже при самых удачных раскладах,максимум 3 место в группе!
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Mahone
1494852638
Как будет - так будет,,пусть гранды попадуться
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FanatSerj
1494853848
Да Юве то хоть не стыдно проиграть, а тоже и какого нибудь АЕКа с головой хватит, вот тогда позорище будет. А то чемпионы у нас уж больно "плюшевые" 3-е место в группе без единого ТОПа это потолок, а то и его не достигают.
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ARSteven89
1494857758
Каррера может не волноваться, "Юве" - чемпион Италии, "Спартак" - чемпион России, а чемпионы своих стран находятся в первой корзине при жеребьёвке группового турнира ЛЧ. Так что Антонио Конте, Массимо Каррера, Массимилиано Аллегри, Зинедин Зидан и Карло Анчелотти не встретятся на групповом этапе, если, конечно, не сменят клубную прописку летом)
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NEON-SM
1494860115
Наоборот, лучше команды посильнее, ладно не Ювентус, но пусть будет Рома, не Бавария так Боруссия, Не Реал так Севилья, не Челси так Тотенхем, ну аналогия понятна
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panmon
1494862162
Было бы круто сыграть с прошлогодними чемпионами! Много бы народу пришло посмотреть
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dok66
1494865294
На групповом этапе и так не встретитесь . А если пройдет дальше Спартак - тут уже воля жребия , и надеюсь не будет "сдачи" матча Ювентусу !
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