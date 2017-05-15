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    Каррера надеется избежать встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не желал бы встретиться с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, в которой красно-белым предстоит выступить в следующем сезоне.

    Напомним, специалист защищал цвета «старой синьоры» в бытность игроком, а после помогал Антонио Конте в тренерском штабе туринской команды.

    «Не хотелось бы попасть на «Ювентус» в Лиге чемпионов, ведь я сам «ювентино». Есть много причин, по которым я надеюсь избежать встречи с туринцами. Одна из них – сила и мощь «бьянконери», – сказал Каррера.

    Источник: Itasportpress

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    15.05.2017 14:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 19:21

      На групповом этапе и так не встретитесь . А если пройдет дальше Спартак - тут уже воля жребия , и надеюсь не будет "сдачи" матча Ювентусу !

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 мая 2017, 18:29

      Было бы круто сыграть с прошлогодними чемпионами!
      Много бы народу пришло посмотреть

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 15 мая 2017, 17:55

      Наоборот, лучше команды посильнее, ладно не Ювентус, но пусть будет Рома, не Бавария так Боруссия, Не Реал так Севилья, не Челси так Тотенхем, ну аналогия понятна

      2
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 15 мая 2017, 17:15

      Каррера может не волноваться, "Юве" - чемпион Италии, "Спартак" - чемпион России, а чемпионы своих стран находятся в первой корзине при жеребьёвке группового турнира ЛЧ. Так что Антонио Конте, Массимо Каррера, Массимилиано Аллегри, Зинедин Зидан и Карло Анчелотти не встретятся на групповом этапе, если, конечно, не сменят клубную прописку летом)

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 мая 2017, 16:10

      Да Юве то хоть не стыдно проиграть, а тоже и какого нибудь АЕКа с головой хватит, вот тогда позорище будет.
      А то чемпионы у нас уж больно "плюшевые" 3-е место в группе без единого ТОПа это потолок, а то и его не достигают.

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 15:50

      Как будет - так будет,,пусть гранды попадуться

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 15 мая 2017, 15:34

      То не хочет с Челси,теперь Юве,да вы и не встретитесь 99,9%,потому что чемпионы стран в разных корзинах,а в плей-офф Спартак не попадет даже при самых удачных раскладах,максимум 3 место в группе!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 мая 2017, 15:30

      так юве тоже в первой там барса будет во второй вот от нее хапанете

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 15 мая 2017, 15:01

      угу... а то накидают как Порту - 10 мячей за две игры...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 15 мая 2017, 16:04

      АЕК жил, жив и ждёт Спартака.

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Klaido 15 мая 2017, 17:36

      Бро, Ты четко ему викторию пльзеньскую задвинул)) он аж потух, перестал отвечать)))

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > 15 мая 2017, 17:37

      Там уж как жеребьевка случится, с теми и будем играть) кстати, никто не знает, когда обычно она проходит? Летом???

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Klaido 15 мая 2017, 17:38

      Осталось не долго ждать, а там посмотрим.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Д Альбертини 15 мая 2017, 17:40

      А ты думал, что я так и буду сидеть и ждать ответов.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Klaido 16 мая 2017, 13:13

      Вы ошиблись, осечка невозможна, т.к. Зенит отстаёт на 1 очко.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Klaido 16 мая 2017, 17:11

      Всё верно Вы говорите и мы надеемся, что Кранодар (в основном)
      или Локо (едва ли, т.к. они обеспечили себе ЛЕ, выиграв кубок РФ)
      у Зенита отнимут очки, а мы в свою очередь будем стараться выиграть оба матча. А вот разобранная команда и находящаяся
      внизу турнирной таблицы, опаснее, чем игры с лидерами.

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