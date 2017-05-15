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Широков считает, что Чалову рано думать о сборной России

15 мая 2017, 00:20
18

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Роман Широков поделился мнением об игре нападающего армейцев Федора Чалова. По мнению Широкова, 19-летнему форварду еще рано думать о национальной команде.

«Чалову пока рановато думать о сборной. Отрадно, что Федя играет и забивает, это очень хорошо. Но его главная задача – закрепиться в основном составе ЦСКА и продолжать действовать результативно. А сборная, если он так и продолжит играть, будет не за горами», – сказал Широков.

В текущем сезоне РФПЛ на счету Чалова пять голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Широков Роман Чалов Федор
Комментарии (18)
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арейская
1494797144
Да, конечно, пусть до 30-ти лет сначала дотянет, вот тогда точно можно о сборной мечтать...
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petlyra
1494803947
Удачи Федору!
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Obi Wan
1494821426
Не Широкову об этом говорить. Пацан себе цель поставил. Пусть стремится!
Ответить
VIPded
1494826137
Рома, не старпёрь!!!
Ответить
himik2-62
1494829102
не тебе решать експерт волосатый
Ответить
Дядя Серёжа
1494831569
Думать не будешь и не получится, это тебе рано рассуждать.
Ответить
Эд1970
1494835989
Молорик Федька))
Ответить
dok66
1494836688
Что значит рано . Ну не Широкову же об этом говорить . Когда 17- , 18-летние пацаны выходят играть за свои сборные в Европе , Южной Америке - никто не считает , что это рано . Другое дело Чалов бы не остановился в своем развитии и не зазвездил . Но то , что его уже нужно подпускать к сборной - это факт . Стимул для парня будет колоссальный .
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виктоша
1494860022
Два Федора в атаке будет, это сильно, это по-русски, чисто по-нашенски.
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евгений сергеевичч
1494864573
да с таким нападением можно и из томи рассматривать варианты для сборной
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