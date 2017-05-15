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    Широков считает, что Чалову рано думать о сборной России

    Бывший футболист ЦСКА и сборной России Роман Широков поделился мнением об игре нападающего армейцев Федора Чалова. По мнению Широкова, 19-летнему форварду еще рано думать о национальной команде.

    «Чалову пока рановато думать о сборной. Отрадно, что Федя играет и забивает, это очень хорошо. Но его главная задача – закрепиться в основном составе ЦСКА и продолжать действовать результативно. А сборная, если он так и продолжит играть, будет не за горами», – сказал Широков.

    В текущем сезоне РФПЛ на счету Чалова пять голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2017 00:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 19:09

      да с таким нападением можно и из томи рассматривать варианты для сборной

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 15 мая 2017, 17:53

      Два Федора в атаке будет, это сильно, это по-русски, чисто по-нашенски.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 11:24

      Что значит рано . Ну не Широкову же об этом говорить . Когда 17- , 18-летние пацаны выходят играть за свои сборные в Европе , Южной Америке - никто не считает , что это рано . Другое дело Чалов бы не остановился в своем развитии и не зазвездил . Но то , что его уже нужно подпускать к сборной - это факт . Стимул для парня будет колоссальный .

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 15 мая 2017, 11:13

      Молорик Федька))

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 мая 2017, 09:59

      Думать не будешь и не получится,
      это тебе рано рассуждать.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 15 мая 2017, 09:18

      не тебе решать експерт волосатый

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 мая 2017, 08:28

      Рома, не старпёрь!!!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 мая 2017, 08:00

      Головину играть на ЕВРО было не рано, а Чалову в товарках рано. Роман, не неси ерунду!

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 мая 2017, 07:31

      Потом будет поздно...

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 мая 2017, 07:17

      Рома,как настоящий профи,считает,что футболист не способен делать сразу ДВА ДЕЛА.. Играть и думать одновременно- по мнению Ромы невозможно,.. А посему надо выбрать что-то одно, или играть или думать о сборной...
      Вот Кока например о сборной думает, а играть уже не чем,так как голова уже занята мыслями о сборной...

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