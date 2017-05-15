Широков считает, что Чалову рано думать о сборной России

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Роман Широков поделился мнением об игре нападающего армейцев Федора Чалова. По мнению Широкова, 19-летнему форварду еще рано думать о национальной команде.

«Чалову пока рановато думать о сборной. Отрадно, что Федя играет и забивает, это очень хорошо. Но его главная задача – закрепиться в основном составе ЦСКА и продолжать действовать результативно. А сборная, если он так и продолжит играть, будет не за горами», – сказал Широков.

В текущем сезоне РФПЛ на счету Чалова пять голов.