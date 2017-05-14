Грасия остался недоволен судейством матча «Ростов» – «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:4). Специалист остался недоволен действиями бригады арбитров матча, заявив, что один из голов был забит из офсайда.

– Знали, что будем играть со сложным соперником, дома «Ростов» играет здорово, им сложно забить на их поле. Мы быстро пропустили гол, хотя мне кажется, там был офсайд. Быстрые пропущенные мячи сбили нас с курса. Во втором тайме искали варианты в атаке. Игра получилась очень трудной. Теперь будем готовиться к матчу в среду.

– Вас удивило, что ваша оборона позволяла «Ростову» с легкостью бить по вашим воротам?

– Нужно анализировать все моменты. Повторюсь, в случае с первым голом, мне кажется, был офсайд. Второй гол – этот эпизод начался с фола Ерохина на нашем футболисте. Что касается наших защитников, то да, они действительно давали слишком много свободы ростовским нападающим. Но много свободы «Ростову» давал и арбитр.

– Но у вас не было моментов, пока вы не пропустили четыре мяча…

– Нельзя смешивать судейство и создание голевых моментов. Если говорить о пропущенных голах, нужно смотреть, как они были забиты. Думаю, некоторые голы были после неправильных решений судьи. Почему у нас не было моментов, пока мы не пропустили четыре мяча? Мы проявляли мало агрессивности в единоборствах, не лучшим образом действовали на подборах, у нас были неточные передачи. Но это и заслуга соперника, «Ростов» демонстрирует хороший прессинг. Во втором тайме у нас появились два нападающих, мы сыграли лучше в атаке.

«Рубин» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.