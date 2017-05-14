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    Грасия остался недоволен судейством матча «Ростов» – «Рубин»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:4). Специалист остался недоволен действиями бригады арбитров матча, заявив, что один из голов был забит из офсайда.

    – Знали, что будем играть со сложным соперником, дома «Ростов» играет здорово, им сложно забить на их поле. Мы быстро пропустили гол, хотя мне кажется, там был офсайд. Быстрые пропущенные мячи сбили нас с курса. Во втором тайме искали варианты в атаке. Игра получилась очень трудной. Теперь будем готовиться к матчу в среду.

    – Вас удивило, что ваша оборона позволяла «Ростову» с легкостью бить по вашим воротам?

    – Нужно анализировать все моменты. Повторюсь, в случае с первым голом, мне кажется, был офсайд. Второй гол – этот эпизод начался с фола Ерохина на нашем футболисте. Что касается наших защитников, то да, они действительно давали слишком много свободы ростовским нападающим. Но много свободы «Ростову» давал и арбитр.

    – Но у вас не было моментов, пока вы не пропустили четыре мяча…

    – Нельзя смешивать судейство и создание голевых моментов. Если говорить о пропущенных голах, нужно смотреть, как они были забиты. Думаю, некоторые голы были после неправильных решений судьи. Почему у нас не было моментов, пока мы не пропустили четыре мяча? Мы проявляли мало агрессивности в единоборствах, не лучшим образом действовали на подборах, у нас были неточные передачи. Но это и заслуга соперника, «Ростов» демонстрирует хороший прессинг. Во втором тайме у нас появились два нападающих, мы сыграли лучше в атаке.

    «Рубин» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.05.2017 21:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 мая 2017, 10:26

      Такое впечатление, что кроме Гарсия никто не смотрел игру. В первом эпизоде согласен, что был офсайд, а остальные голы чистые. После 4:0 Ростов бросил играть
      поэтому такой результат, а могло быть для Рубина значительно печальнее.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 мая 2017, 08:22

      Да уж бы ты в Зенит...
      С таким нытьем.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 15 мая 2017, 07:20

      не понятно за что Грасия зарплату получает..... контракт есть , вот и оправдыватся. с Такими результатами Рубина при Грасии и я могу могу быть тренером , причем гораздо дешевле

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 мая 2017, 22:03

      Очень глупое рассуждение....Ростов ведь забил 4 гола и пусть первый даже из офсайда. но остальные то - по делу!!! А после 4 гола,просто перестали играть ,в конце заменили Мевлю и получили из-за грубых ошибок вышедшего на замену защитника 2 гола...Уже итог матча был ясен...У Рубина сегодня шансов не было....

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 мая 2017, 21:59

      У Луческу научился!

      3
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 мая 2017, 21:39

      Ну ещё бы.4 вне игры и три чистых пенальтия в вороты Ростова не назначил судья продажная.

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