Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Грасия остался недоволен судейством матча «Ростов» – «Рубин»

Грасия остался недоволен судейством матча «Ростов» – «Рубин»

14 мая 2017, 21:34
7

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:4). Специалист остался недоволен действиями бригады арбитров матча, заявив, что один из голов был забит из офсайда.

– Знали, что будем играть со сложным соперником, дома «Ростов» играет здорово, им сложно забить на их поле. Мы быстро пропустили гол, хотя мне кажется, там был офсайд. Быстрые пропущенные мячи сбили нас с курса. Во втором тайме искали варианты в атаке. Игра получилась очень трудной. Теперь будем готовиться к матчу в среду.

– Вас удивило, что ваша оборона позволяла «Ростову» с легкостью бить по вашим воротам?

– Нужно анализировать все моменты. Повторюсь, в случае с первым голом, мне кажется, был офсайд. Второй гол – этот эпизод начался с фола Ерохина на нашем футболисте. Что касается наших защитников, то да, они действительно давали слишком много свободы ростовским нападающим. Но много свободы «Ростову» давал и арбитр.

– Но у вас не было моментов, пока вы не пропустили четыре мяча…

– Нельзя смешивать судейство и создание голевых моментов. Если говорить о пропущенных голах, нужно смотреть, как они были забиты. Думаю, некоторые голы были после неправильных решений судьи. Почему у нас не было моментов, пока мы не пропустили четыре мяча? Мы проявляли мало агрессивности в единоборствах, не лучшим образом действовали на подборах, у нас были неточные передачи. Но это и заслуга соперника, «Ростов» демонстрирует хороший прессинг. Во втором тайме у нас появились два нападающих, мы сыграли лучше в атаке.

«Рубин» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Грасия Хави
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Клим Чугункин.
1494787143
Ну ещё бы.4 вне игры и три чистых пенальтия в вороты Ростова не назначил судья продажная.
Ответить
Serjoga
1494788350
У Луческу научился!
Ответить
zico2205
1494788620
Очень глупое рассуждение....Ростов ведь забил 4 гола и пусть первый даже из офсайда. но остальные то - по делу!!! А после 4 гола,просто перестали играть ,в конце заменили Мевлю и получили из-за грубых ошибок вышедшего на замену защитника 2 гола...Уже итог матча был ясен...У Рубина сегодня шансов не было....
Ответить
вместе с ЦСКА
1494822009
не понятно за что Грасия зарплату получает..... контракт есть , вот и оправдыватся. с Такими результатами Рубина при Грасии и я могу могу быть тренером , причем гораздо дешевле
Ответить
rubinovyi2
1494825759
Да уж бы ты в Зенит... С таким нытьем.
Ответить
vgarakh
1494833200
Такое впечатление, что кроме Гарсия никто не смотрел игру. В первом эпизоде согласен, что был офсайд, а остальные голы чистые. После 4:0 Ростов бросил играть поэтому такой результат, а могло быть для Рубина значительно печальнее.
Ответить
Главные новости
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
5
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
Все новости
Все новости
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
1
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
8
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
1
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
6
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
18
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+