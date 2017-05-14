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  • Киреев, Полоз и Азмун – в стартовом составе «Ростова» на матч с «Рубином»

Киреев, Полоз и Азмун – в стартовом составе «Ростова» на матч с «Рубином»

14 мая 2017, 18:19
6

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина», в которых команды начнут матч 28-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Киреев, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Терентьев, Бухаров, Могилевец, Сорокин, Симич, Препелицэ, Девич.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ, Ткачук, Жемалетдинов, Рочина, Канунников.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Самбрано, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Жонатас.

Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин
Комментарии (6)
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MaxRnD
1494775478
Почему Киреев, а не Могилевец ?
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Mahone
1494776258
Победу Ростову!!!!!!!!!!!! Интрига сохраняется,одно очко до Краснодара!!!!!!!!! Вперед Бикеич
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leonard1984
1494779109
матч ТВ что не матч с запозданием так там уже счет открыт)
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dok66
1494781379
Три удара , два гола . Ростов должен выиграть . А с Краснодаром еще потягаются . При всем уважении к Краснодару , если не поменяется тренер , я за Ростов .
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