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    Киреев, Полоз и Азмун – в стартовом составе «Ростова» на матч с «Рубином»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина», в которых команды начнут матч 28-го тура РФПЛ.

    «Ростов»: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Киреев, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Запасные: Комиссаров, Гошев, Терентьев, Бухаров, Могилевец, Сорокин, Симич, Препелицэ, Девич.

    «Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ, Ткачук, Жемалетдинов, Рочина, Канунников.

    Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Самбрано, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Жонатас.

    Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    14.05.2017 18:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 20:02

      Три удара , два гола . Ростов должен выиграть . А с Краснодаром еще потягаются . При всем уважении к Краснодару , если не поменяется тренер , я за Ростов .

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      Рейтинг: +417

      leonard1984 14 мая 2017, 19:25

      матч ТВ что не матч с запозданием так там уже счет открыт)

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 18:37

      Победу Ростову!!!!!!!!!!!! Интрига сохраняется,одно очко до Краснодара!!!!!!!!! Вперед Бикеич

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      Рейтинг: +427

      policepnz > карасевщина 14 мая 2017, 19:28

      какая же ты червечячина!

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      Рейтинг: +54609

      MaxRnD 14 мая 2017, 18:24

      Почему Киреев, а не Могилевец ?

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