Киреев, Полоз и Азмун – в стартовом составе «Ростова» на матч с «Рубином»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина», в которых команды начнут матч 28-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Киреев, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Терентьев, Бухаров, Могилевец, Сорокин, Симич, Препелицэ, Девич.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ, Ткачук, Жемалетдинов, Рочина, Канунников.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Самбрано, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Жонатас.

Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы