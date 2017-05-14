Черчесов рассчитывает на Фернандеса в ближайших матчах сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что в ближайших матчах национальной команды примет участие и натурализованный защитник ЦСКА Марио Фернандес.

«Сможет ли Фернандес сыграть в ближайших матчах российской сборной? Думаю, да. Чисто хронологически, у него проходит срок в пять лет с момента подписания контракта в России. Надеемся, загвоздок не будет. Юристы этим занимаются», – заявил Черчесов.

5 июня сборной России предстоит гостевой матч с командой Венгрии.