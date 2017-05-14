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    Черчесов рассчитывает на Фернандеса в ближайших матчах сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что в ближайших матчах национальной команды примет участие и натурализованный защитник ЦСКА Марио Фернандес.

    «Сможет ли Фернандес сыграть в ближайших матчах российской сборной? Думаю, да. Чисто хронологически, у него проходит срок в пять лет с момента подписания контракта в России. Надеемся, загвоздок не будет. Юристы этим занимаются», – заявил Черчесов.

    5 июня сборной России предстоит гостевой матч с командой Венгрии.

    Источник: ТАСС

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    14.05.2017 11:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 мая 2017, 14:39

      ты его на поле выпусти усатый, а то договариваетесь , чтоб он играл и держите на скамейке.... тупизм

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      Рейтинг: +532

      Бан 14 мая 2017, 12:56

      Хорошая новость для сборной.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Бан 14 мая 2017, 14:18

      Эта новость для того, чтобы не забыли, что есть Черчесов, но как главного
      тренера его не слышно и не видно.

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