Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евдокимов: «Локомотив» – сильная команда, в следующем сезоне они будут бороться за место в первой тройке»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов по окончании встречи 28-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:4) отметил силу соперника и заявил, что железнодорожники будут претендентами на попадание в первую тройку в следующем сезоне.

    Специалист также подчеркнул, что для оренбуржцев, находящихся в зоне переходных матчей, еще не все потеряно в борьбе за выживание.

    «У «Оренбурга» не получалось многое. Мы играли 25 минут в первом тайме, а потом последовал провал. Так за выживание не борются. У нас, наверное, эйфория после последних матчей, а мы вышли на поле с настроением в футбольчик поиграть. Побеждать «Локомотив» можно только с концентрацией, агрессией.

    Психология? Она важна. Железнодорожники – сильная команда, не сомневаюсь, что в следующем сезоне они будут бороться за место в первой тройке. Никто не говорит, о том, что для нас все потеряно. Впереди две игры, нужно будет побеждать. Если мы это сделаем, то все будет нормально», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 13 мая 2017, 23:27

      Сколько же в нашем мире лжи и лицемерия

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11