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  • Евдокимов: «Локомотив» – сильная команда, в следующем сезоне они будут бороться за место в первой тройке»

Евдокимов: «Локомотив» – сильная команда, в следующем сезоне они будут бороться за место в первой тройке»

13 мая 2017, 22:29
1

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов по окончании встречи 28-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:4) отметил силу соперника и заявил, что железнодорожники будут претендентами на попадание в первую тройку в следующем сезоне.

Специалист также подчеркнул, что для оренбуржцев, находящихся в зоне переходных матчей, еще не все потеряно в борьбе за выживание.

«У «Оренбурга» не получалось многое. Мы играли 25 минут в первом тайме, а потом последовал провал. Так за выживание не борются. У нас, наверное, эйфория после последних матчей, а мы вышли на поле с настроением в футбольчик поиграть. Побеждать «Локомотив» можно только с концентрацией, агрессией.

Психология? Она важна. Железнодорожники – сильная команда, не сомневаюсь, что в следующем сезоне они будут бороться за место в первой тройке. Никто не говорит, о том, что для нас все потеряно. Впереди две игры, нужно будет побеждать. Если мы это сделаем, то все будет нормально», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Евдокимов Роберт
Комментарии (1)
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евгений сергеевичч
1494707224
Сколько же в нашем мире лжи и лицемерия
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