Санчес вышел на второе место в истории АПЛ по количеству голов на выезде за сезон

«Арсенал» одержал победу над «Сток Сити» со счетом 4:1 в матче 37-го тура чемпионата Англии. Нападающий Алексис Санчес забил один мяч. Для чилийца он стал 15-м в нынешнем сезоне, забитым в выездном матче национального первенства.

Таким образом, форвард вышел на второе место по данному показателю. Первая строчка принадлежит Кевину Филлипсу – в сезоне 1999/00 экс-нападающий «Сандерленда» забил 16 мячей в гостевых встречах.

Всего на счету 28-летнего Санчеса в текущем сезоне 26 голов и 19 результативных передач в 48-ми играх всех турниров. Команда Арсена Венгера занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.