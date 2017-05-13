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    Санчес вышел на второе место в истории АПЛ по количеству голов на выезде за сезон

    «Арсенал» одержал победу над «Сток Сити» со счетом 4:1 в матче 37-го тура чемпионата Англии. Нападающий Алексис Санчес забил один мяч. Для чилийца он стал 15-м в нынешнем сезоне, забитым в выездном матче национального первенства.

    Таким образом, форвард вышел на второе место по данному показателю. Первая строчка принадлежит Кевину Филлипсу – в сезоне 1999/00 экс-нападающий «Сандерленда» забил 16 мячей в гостевых встречах.

    Всего на счету 28-летнего Санчеса в текущем сезоне 26 голов и 19 результативных передач в 48-ми играх всех турниров. Команда Арсена Венгера занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: Opta

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    13.05.2017 22:11
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 мая 2017, 07:18

      Один из лучших в этом сезоне в АПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 13 мая 2017, 23:12

      5-е место, исправьте

      0
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