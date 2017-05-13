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  • Семин: «Цели «Локомотива» на следующий сезон? Давайте завершим этот»

Семин: «Цели «Локомотива» на следующий сезон? Давайте завершим этот»

13 мая 2017, 21:56
12

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин по окончании домашней встречи 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0) подчеркнул, что железнодорожники добыли очень важную победу. Специалист не стал отвечать на вопрос о целях команды на следующий сезон, заявив, что нужно для начала дождаться завершения нынешнего.

Отметим, что после игры красно-зеленые продемонстрировали болельщикам Кубок России, добытый в поединке с «Уралом» (2:0) 2 мая, совершив с трофеем круг почета.

«Какое из событий для меня самое важное в этой встрече? Конечно, сегодня самое важное это победа, она нам очень нужна. Мы в турнирной таблице должны набирать очки, борьба еще не закончена.

Кубок – это уже вчерашний день. Мы показали его болельщиками. Хорошо, что Лоськов закончил в такой атмосфере и победой команды. Может, он решит еще дальше играть. Посмотрим.

Цели на следующий сезон? Давайте завершим этот», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Семин Юрий
Комментарии (12)
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евгений сергеевичч
1494702045
ныть то что матчи слишком часто, главная цель палыча на сезон
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multiscan
1494702855
Хотелось бы, чтобы "Локо" в новом сезоне поднялся повыше и продержался бы подольше в Лиге Европы!
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Snerg
1494708170
Семин я тебя конечно уважал раньше ... после твоего нытья последнего ,пришло разочарование.... я не понимаю что ты там жрешь, локомотив не должен был брать кубок ,но в очередной раз повезло... в след году тебе светит пердив ... ты стар иди на покой..
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turist82
1494734748
Шпалыч - живая легенда! Последний из Великих! Уважаю и рад что добивается успеха
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