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    Семин: «Цели «Локомотива» на следующий сезон? Давайте завершим этот»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин по окончании домашней встречи 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0) подчеркнул, что железнодорожники добыли очень важную победу. Специалист не стал отвечать на вопрос о целях команды на следующий сезон, заявив, что нужно для начала дождаться завершения нынешнего.

    Отметим, что после игры красно-зеленые продемонстрировали болельщикам Кубок России, добытый в поединке с «Уралом» (2:0) 2 мая, совершив с трофеем круг почета.

    «Какое из событий для меня самое важное в этой встрече? Конечно, сегодня самое важное это победа, она нам очень нужна. Мы в турнирной таблице должны набирать очки, борьба еще не закончена.

    Кубок – это уже вчерашний день. Мы показали его болельщиками. Хорошо, что Лоськов закончил в такой атмосфере и победой команды. Может, он решит еще дальше играть. Посмотрим.

    Цели на следующий сезон? Давайте завершим этот», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 21:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2697

      turist82 14 мая 2017, 07:05

      Шпалыч - живая легенда! Последний из Великих! Уважаю и рад что добивается успеха

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 13 мая 2017, 23:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Семин я тебя конечно уважал раньше ... после твоего нытья последнего ,пришло разочарование.... я не понимаю что ты там жрешь, локомотив не должен был брать кубок ,но в очередной раз повезло... в след году тебе светит пердив ... ты стар иди на покой..

      -4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 мая 2017, 22:14

      Хотелось бы, чтобы "Локо" в новом сезоне поднялся повыше и продержался бы подольше в Лиге Европы!

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > multiscan 13 мая 2017, 23:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      локо может тебе в след году подняться только на голову и не более...неужели вы не видите что команда ноль и чисто фарт?

      -5
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 13 мая 2017, 22:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ныть то что матчи слишком часто, главная цель палыча на сезон

      -7
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > евгений сергеевичч 13 мая 2017, 22:20

      Дебил ты Евгений, ДЭБИЛИЩЕ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > евгений сергеевичч 13 мая 2017, 23:44

      Я ст обой солидарен) нытье походу дается с возрастом)

      -2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Fan Loko mik 13 мая 2017, 23:46

      на каком основании ты оскорбляешь человека ? только потому что у него точка зрения , как не у тебя? твой локомотив это днище полное и не более... лох ---просто лох

      -3
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > Snerg 14 мая 2017, 07:59

      Заглохните твари!!! Ваши тренеришки сами не лучше других!!! Единственный кто может и не ноет в интервью так это Бердыев, но то вообще вечно молчит! Так что идите нахуй со своими мнениями и закройте ебальники ушлепаны!!!

      -1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > евгений сергеевичч 14 мая 2017, 08:00

      завидуйте молча гандоны!!!

      -1
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч > Fan Loko mik 15 мая 2017, 18:39

      ???? Я же это не из головы взял. Палыч сам в интервью после кубкового матча говорил что 3 матча в 10 это слишком много. В 10 а нормальные европейские клубы по 3 в неделю играют.

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч > lokoman92 15 мая 2017, 18:41

      хочешь спорь хочешь нет но гончаренко еще себя очень хоршо проявит, так же отличный специалист кононов но он почему то без работы сейчас

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