Источник: Горецка перейдет в «Баварию» за 22 миллиона

Всем привет!!!! Просто пять не могу для чего Бавария приобрела Ренато Санчеса??? Леон Горецка будет занимать его место, получается зря перешел Санчес в этот клуб, удачи ему не видать. Пора линять из Германии обратно в Бенфику на ведущую позицию.
Полузащитник «Шальке» Леон Горецка летом пополнит состав «Баварии», сообщает Sky Germany. По данным источника, сумма сделки составит 22 миллиона евро. Ранее «Бомбардир» писал о том, что руководство мюнхенского клуба видит в 22-летнем футболисте замену Хаби Алонсо.
В нынешнем сезоне Горецка забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 40-ка играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает немца венгерского происхождения в 20 миллионов евро. После 33-х туров чемпионата оманда из Гельзенкирхена занимает десятую строчку в турнирной таблице.