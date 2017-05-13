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Источник: Горецка перейдет в «Баварию» за 22 миллиона

13 мая 2017, 21:48
5

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка летом пополнит состав «Баварии», сообщает Sky Germany. По данным источника, сумма сделки составит 22 миллиона евро. Ранее «Бомбардир» писал о том, что руководство мюнхенского клуба видит в 22-летнем футболисте замену Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне Горецка забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 40-ка играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает немца венгерского происхождения в 20 миллионов евро. После 33-х туров чемпионата оманда из Гельзенкирхена занимает десятую строчку в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Шальке-04 Бавария Горецка Леон
Комментарии (5)
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а013аа
1494701806
Нормас
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ArReal
1494702944
обычный игрок - все голы забивал дома в концовочке...
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Борз-95
1494710001
22 миллиона евро?
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damon_2005
1494784254
Всем привет!!!! Просто пять не могу для чего Бавария приобрела Ренато Санчеса??? Леон Горецка будет занимать его место, получается зря перешел Санчес в этот клуб, удачи ему не видать. Пора линять из Германии обратно в Бенфику на ведущую позицию.
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