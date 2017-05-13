Источник: Горецка перейдет в «Баварию» за 22 миллиона

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка летом пополнит состав «Баварии», сообщает Sky Germany. По данным источника, сумма сделки составит 22 миллиона евро. Ранее «Бомбардир» писал о том, что руководство мюнхенского клуба видит в 22-летнем футболисте замену Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне Горецка забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 40-ка играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает немца венгерского происхождения в 20 миллионов евро. После 33-х туров чемпионата оманда из Гельзенкирхена занимает десятую строчку в турнирной таблице.