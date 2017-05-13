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    Источник: Горецка перейдет в «Баварию» за 22 миллиона

    Полузащитник «Шальке» Леон Горецка летом пополнит состав «Баварии», сообщает Sky Germany. По данным источника, сумма сделки составит 22 миллиона евро. Ранее «Бомбардир» писал о том, что руководство мюнхенского клуба видит в 22-летнем футболисте замену Хаби Алонсо.

    В нынешнем сезоне Горецка забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 40-ка играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает немца венгерского происхождения в 20 миллионов евро. После 33-х туров чемпионата оманда из Гельзенкирхена занимает десятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 21:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      damon_2005 14 мая 2017, 20:50

      Всем привет!!!! Просто пять не могу для чего Бавария приобрела Ренато Санчеса??? Леон Горецка будет занимать его место, получается зря перешел Санчес в этот клуб, удачи ему не видать. Пора линять из Германии обратно в Бенфику на ведущую позицию.

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 14 мая 2017, 00:13

      22 миллиона евро?

      0
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      Рейтинг: +5847

      AtticusFinch 13 мая 2017, 22:15

      обычный игрок - все голы забивал дома в концовочке...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > AtticusFinch 13 мая 2017, 22:22

      так епт он и большинство игр провел на позиции опорника... с такой результативностью и при удручающей игре шальке в этом сезоне он выглядел очень круто

      3
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      Рейтинг: +41

      а013аа 13 мая 2017, 21:56

      Нормас

      0
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