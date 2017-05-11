Горецка может заменить Алонсо в «Баварии»

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке, сообщает Sport Bild. В мюнхенской команде он может заменить полузащитника Хаби Алонсо, который по окончании текущего сезона решил завершить свою карьеру.

Известно, что руководство гельзенкирхенского клуба на данный момент не рассматривает вариант с продажей 22-летнего немца. У него есть действующий контракт с клубом, который рассчитан до середины 2018 года. В ближайшее время футболисту будет предложено продлить соглашение до 2020 года с более высокой зарплатой.