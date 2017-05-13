«Ингольштадт» вылетел из Бундеслиги

Встреча 33-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Ингольштадтом» завершилась ничьей 1:1.

За один тур до конца сезона команда Майка Валпургиса лишилась шансов на сохранение прописки в главном дивизионе страны. «Ингольштадт» набрал 31 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда с 16-го места «Гамбург» имеет в активе 35 баллов.

«Ингольштадт» был основан в 2004 году. По итогам сезона-2014/15 второй Бундеслиги команда впервые в истории вышла в первую лигу Германии.