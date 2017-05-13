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    «Ингольштадт» вылетел из Бундеслиги

    Встреча 33-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Ингольштадтом» завершилась ничьей 1:1.

    За один тур до конца сезона команда Майка Валпургиса лишилась шансов на сохранение прописки в главном дивизионе страны. «Ингольштадт» набрал 31 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда с 16-го места «Гамбург» имеет в активе 35 баллов.

    «Ингольштадт» был основан в 2004 году. По итогам сезона-2014/15 второй Бундеслиги команда впервые в истории вышла в первую лигу Германии.

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 19:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 мая 2017, 22:03

      Дармштадт и Ингольштадт очень слабые коллективы для Бундеслиги, вылетели думаю по делу, надо было хотя бы как то усилиться, видимо мало финансов в этих клубах, раз такими составами играли...

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      Рейтинг: +14

      meatFCSM 13 мая 2017, 20:53

      В Ингольштадте будет запоздалая Валпургиева ночь.

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