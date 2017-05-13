Селихов, Тигиев и Леонтьев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Спартака» на матч 28-го тура РФПЛ.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гиголаев, Гол, Баланович, Гасилин, Бодул.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Шиндер.

«Спартак»: Селихов, Тигиев, Джикия, Боккетти, Кутепов, Леонтьев, Глушаков, Самедов, Джано, Мельгарехо, Луис Адриано.

Запасные: Песьяков, Ребров, Комбаров, Маурисио, Ещенко, Таски, Тимофеев, Зобнин, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Звезда» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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