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    Селихов, Тигиев и Леонтьев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»

    Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Спартака» на матч 28-го тура РФПЛ.

    «Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гиголаев, Гол, Баланович, Гасилин, Бодул.

    Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Шиндер.

    «Спартак»: Селихов, Тигиев, Джикия, Боккетти, Кутепов, Леонтьев, Глушаков, Самедов, Джано, Мельгарехо, Луис Адриано.

    Запасные: Песьяков, Ребров, Комбаров, Маурисио, Ещенко, Таски, Тимофеев, Зобнин, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Звезда» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    13.05.2017 13:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 14:36

      Валера Леонтьев???
      Ну теперь удачи дублёрам Спартака и основному составу Амкара.Пусть победит сильнейший.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 13 мая 2017, 13:44

      Все верно. Посмотреть дублеров в деле. Все задачи уже решены, можно экспериментировать

      1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 13 мая 2017, 13:33

      Вот это супер.

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