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  • Селихов, Тигиев и Леонтьев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»

Селихов, Тигиев и Леонтьев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»

13 мая 2017, 13:32
5

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Спартака» на матч 28-го тура РФПЛ.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гиголаев, Гол, Баланович, Гасилин, Бодул.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Шиндер.

«Спартак»: Селихов, Тигиев, Джикия, Боккетти, Кутепов, Леонтьев, Глушаков, Самедов, Джано, Мельгарехо, Луис Адриано.

Запасные: Песьяков, Ребров, Комбаров, Маурисио, Ещенко, Таски, Тимофеев, Зобнин, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Звезда» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак
Комментарии (5)
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--Сергей--
1494671632
Вот это супер.
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vladik12
1494671794
Контора 4-ку давала на выход Селихова. Надо было брать). Второй состав, в общем.
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turist82
1494672279
Все верно. Посмотреть дублеров в деле. Все задачи уже решены, можно экспериментировать
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Паук за ЦСКА
1494675368
Валера Леонтьев??? Ну теперь удачи дублёрам Спартака и основному составу Амкара.Пусть победит сильнейший.
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