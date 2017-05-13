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  • Источник: игроки «Спартака» просили оставить Карреру после ухода Аленичева

Источник: игроки «Спартака» просили оставить Карреру после ухода Аленичева

13 мая 2017, 12:35
5

Футболисты «Спартака» после ухода главного тренера Дмитрия Аленичева в начале нынешнего сезона просили, чтобы команду возглавил Массимо Каррера. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Аленичев покинул московский клуб в августе 2016 года, его место занял Каррера. Под руководством итальянского специалиста красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России.

«Когда Аленичев покинул «Спартак» и снова началась история с Бердыевым, футболисты звонили руководству – просили оставить Карреру. Массимо с самого начала расположил к себе игроков так, что они боятся его разочаровать или подвести. Показательный пример: за два дня до игры с «Зенитом» у одного из футболистов премьер-лиги был день рождения, а туда позвали четырех игроков «Спартака». Каррера никому ничего не запрещал и ничего не контролировал, но ни один из четырех приглашенных праздновать не поехал», – заявил источник.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (5)
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maior-60
1494668957
Молодцы!
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АртурZaСМ
1494669536
Глушаков, Ребров, Комбаров и возможно Макеев
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Mahone
1494671700
Чувствовали-наш тренер,мало кто верил,что получится
Ответить
cska-62
1494672399
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ФЕДУНА!
Тайное становится явным... Говорил же, что Федуну с Каррерой просто подфартило! Да и игроки оказались на высоте! Во всех известным смыслах!

Бердыев - выдающийся тренер! Считаю его просто тренером-волшебником наряду с Бесковым и Садыриным. Но совершенно не уверен в том, что он мог бы подойти "Спартаку". Как не подошёл ему даже Унаи Эмери. Вот Черчесов бы подошёл. Возможно, без столь молниеносного успеха, но тренер он не просто грамотный, а уже всё и всем доказавший. И если бы не интриги за кулисами "Спартака", то ещё десятилетие назад Станислав Саламович сделал бы из команды стабильный и зрелищно играющий коллектив. Впрочем, до Карреры Черчесов остаётся самым успешным по статистике тренером "Спартака" за все последние годы. Очень сожалею, что он оставил клубную работу. Желаю ему всяческих успехов во главе сборной, за которую буду искренне болеть, но это несколько иная работа. И там очень многое зависит не от главного тренера, а от того же Мутко! Просто от неисправимого врага отечественного футбола! С его "лимитом" и прочими вредительствами.
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Александр Став
1494686503
представляю, сколько ещё такой околофутбольной желтизны всплывёт в межсезонье.
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