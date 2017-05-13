Источник: игроки «Спартака» просили оставить Карреру после ухода Аленичева

Футболисты «Спартака» после ухода главного тренера Дмитрия Аленичева в начале нынешнего сезона просили, чтобы команду возглавил Массимо Каррера. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Аленичев покинул московский клуб в августе 2016 года, его место занял Каррера. Под руководством итальянского специалиста красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России.

«Когда Аленичев покинул «Спартак» и снова началась история с Бердыевым, футболисты звонили руководству – просили оставить Карреру. Массимо с самого начала расположил к себе игроков так, что они боятся его разочаровать или подвести. Показательный пример: за два дня до игры с «Зенитом» у одного из футболистов премьер-лиги был день рождения, а туда позвали четырех игроков «Спартака». Каррера никому ничего не запрещал и ничего не контролировал, но ни один из четырех приглашенных праздновать не поехал», – заявил источник.