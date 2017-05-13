Титов: «Раз «Спартак» стал чемпионом, значит Каррера хорошо делает свою работу»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов отметил плодотворную работу, которую проделал тренерский штаб Массимо Карреры в текущем сезоне. Это подтверждается чемпионским званием, считает бывший футболист красно-белых.

– Недавно вы сказали: «В нынешнем «Спартаке» есть плоды и тренерского штаба Аленичева. Нам просто не хватило доверия со стороны руководства». Можете разъяснить, в чем непосредственно заключается ваша заслуга?

– Я бы сейчас уже не делал акцент на нас. Есть тренерский штаб во главе с Каррерой, который плодотворно работает. Поэтому, как говорится, про нас забудьте. Лучше говорить про тех, кто сейчас тренирует. А раз они стали чемпионами, значит, хорошо делают свою работу. Я их искренне, от всей души поздравляю.

– Неужели не обращали внимания на разговоры про багаж Аленичева-Титова?

– Я от этих разговоров абстрагировался. Причем уже давно. Собака лает – караван идет.

– Аленичев сказал: «Команда играет где-то 10 туров так, как ее готовил предыдущий тренер». Можно ли сказать, что условно с 11-12-го тура мы уже получили «Спартак» Карреры?

– Лучше этот вопрос все же переадресовать Дмитрию Анатольевичу. Я не вправе комментировать его высказывания, учитывая, что он – главный тренер.

– Наверняка не раз думали о том, почему вам пришлось покинуть «Спартак». Не приходили к выводу, что, возможно, не хватило опыта? Аленичев пришел в «Спартак» из скромного тульского «Арсенала», вы фактически до московского клуба нигде тренером не работали.

– У каждого есть свои мысли, мнения на сей счет. Но я свое видение ситуации, пожалуй, оставлю при себе. А выводы для себя сделал.