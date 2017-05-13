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    Титов: «Раз «Спартак» стал чемпионом, значит Каррера хорошо делает свою работу»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов отметил плодотворную работу, которую проделал тренерский штаб Массимо Карреры в текущем сезоне. Это подтверждается чемпионским званием, считает бывший футболист красно-белых.

    – Недавно вы сказали: «В нынешнем «Спартаке» есть плоды и тренерского штаба Аленичева. Нам просто не хватило доверия со стороны руководства». Можете разъяснить, в чем непосредственно заключается ваша заслуга?

    – Я бы сейчас уже не делал акцент на нас. Есть тренерский штаб во главе с Каррерой, который плодотворно работает. Поэтому, как говорится, про нас забудьте. Лучше говорить про тех, кто сейчас тренирует. А раз они стали чемпионами, значит, хорошо делают свою работу. Я их искренне, от всей души поздравляю.

    – Неужели не обращали внимания на разговоры про багаж Аленичева-Титова?

    – Я от этих разговоров абстрагировался. Причем уже давно. Собака лает – караван идет.

    – Аленичев сказал: «Команда играет где-то 10 туров так, как ее готовил предыдущий тренер». Можно ли сказать, что условно с 11-12-го тура мы уже получили «Спартак» Карреры?

    – Лучше этот вопрос все же переадресовать Дмитрию Анатольевичу. Я не вправе комментировать его высказывания, учитывая, что он – главный тренер.

    – Наверняка не раз думали о том, почему вам пришлось покинуть «Спартак». Не приходили к выводу, что, возможно, не хватило опыта? Аленичев пришел в «Спартак» из скромного тульского «Арсенала», вы фактически до московского клуба нигде тренером не работали.

    – У каждого есть свои мысли, мнения на сей счет. Но я свое видение ситуации, пожалуй, оставлю при себе. А выводы для себя сделал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 08:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2726

      a_who 13 мая 2017, 12:50

      НЕ просто хорошо, а получается лучше всех !

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 13 мая 2017, 12:37

      ну.. я читал другое интервью, где Титов посильнее дергал одеяло на багаж Аленичева-Титова.. А если серьезно, то ответа на этот вопрос не существует. Готовить команду - одна сторона вопроса. Настроить, замотивировать, создать дисциплину и дух - другая. Одно без другого не имеет смысла. Но победитель всегда один. И это Каррера все же.

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 13 мая 2017, 11:10

      Бугага... судейской беспредел....бугага....чем вас там накуривают. Где 20 очков нашел. Мне три красные уралу еще долго настроение поднимать будут.

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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 мая 2017, 11:03

      Федун: - "Мы порвали всех"!!!
      Уже ПОРВАЛИ всех, благодаря судейскому ПРОИЗВОЛУ в пользу Спартака!!!
      У Спартака ТУХЛОЕ фальшивое золото, благодаря судьям и судейским СКАНДАЛАМ в пользу Спартака, а Зенит остался с носом и без золота!
      Федун ОБСТАВИЛ Алексея Миллера и, БЛАГОДАРЯ криминальной работе с судьями, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото!!!
      А Мутко закрыл глаза на этот произвол Федуна и судей и ПРЕДАЛ Зенит!
      Можно только догадываться о цене вопроса этого ПРЕДАТЕЛЬСТВА!!!
      Мутко закрыл глаза на судейские скандалы в пользу Спартака и тем самым, помог Спартаку, за счёт ОБМАНА и цены вопроса, УКРАСТЬ золотые медали у Зенита!!!
      Спартак, ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛ себе дорогу в чемпионский АД!!!
      Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017!
      В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять!
      Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
      Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака!
      А вспомните недавнюю игру Спартака с Ростовом на выезде - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака!
      На протяжении всего созана 2016/2017 судьи тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ!
      Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ!
      Почти все игры созана 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ!
      Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА!
      Почему молчит Мутко, Будогосский и другие!
      Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ!
      Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом!
      В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!!

      -2
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      Рейтинг: +16

      feld > Popularov 13 мая 2017, 14:34

      О как беднягу зацепило чемпионство Спартака,расслабься и не ищи чёрную кошку в тёмной комнате!просто это твой Зеня обосрался в этом сезоне.;-)

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 мая 2017, 10:47

      Учись Титов , пригодиться.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2017, 10:04

      Просто и честно надо признаться-извините у нас ничего не получилось.А Каррера огромный мотиватор-сумел слепить из игроков КОМАНДУ.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 09:13

      Молодей!!!!!!!!!! Скромно и правильно,интелегент одним словом

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