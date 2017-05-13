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  • Титов: «Раз «Спартак» стал чемпионом, значит Каррера хорошо делает свою работу»

Титов: «Раз «Спартак» стал чемпионом, значит Каррера хорошо делает свою работу»

13 мая 2017, 08:32
8

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов отметил плодотворную работу, которую проделал тренерский штаб Массимо Карреры в текущем сезоне. Это подтверждается чемпионским званием, считает бывший футболист красно-белых.

– Недавно вы сказали: «В нынешнем «Спартаке» есть плоды и тренерского штаба Аленичева. Нам просто не хватило доверия со стороны руководства». Можете разъяснить, в чем непосредственно заключается ваша заслуга?

– Я бы сейчас уже не делал акцент на нас. Есть тренерский штаб во главе с Каррерой, который плодотворно работает. Поэтому, как говорится, про нас забудьте. Лучше говорить про тех, кто сейчас тренирует. А раз они стали чемпионами, значит, хорошо делают свою работу. Я их искренне, от всей души поздравляю.

– Неужели не обращали внимания на разговоры про багаж Аленичева-Титова?

– Я от этих разговоров абстрагировался. Причем уже давно. Собака лает – караван идет.

– Аленичев сказал: «Команда играет где-то 10 туров так, как ее готовил предыдущий тренер». Можно ли сказать, что условно с 11-12-го тура мы уже получили «Спартак» Карреры?

– Лучше этот вопрос все же переадресовать Дмитрию Анатольевичу. Я не вправе комментировать его высказывания, учитывая, что он – главный тренер.

– Наверняка не раз думали о том, почему вам пришлось покинуть «Спартак». Не приходили к выводу, что, возможно, не хватило опыта? Аленичев пришел в «Спартак» из скромного тульского «Арсенала», вы фактически до московского клуба нигде тренером не работали.

– У каждого есть свои мысли, мнения на сей счет. Но я свое видение ситуации, пожалуй, оставлю при себе. А выводы для себя сделал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Mahone
1494656007
Молодей!!!!!!!!!! Скромно и правильно,интелегент одним словом
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Диктор
1494659074
Просто и честно надо признаться-извините у нас ничего не получилось.А Каррера огромный мотиватор-сумел слепить из игроков КОМАНДУ.
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RedWhiteFans2
1494661633
Учись Титов , пригодиться.
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Popularov
1494662620
Федун: - "Мы порвали всех"!!! Уже ПОРВАЛИ всех, благодаря судейскому ПРОИЗВОЛУ в пользу Спартака!!! У Спартака ТУХЛОЕ фальшивое золото, благодаря судьям и судейским СКАНДАЛАМ в пользу Спартака, а Зенит остался с носом и без золота! Федун ОБСТАВИЛ Алексея Миллера и, БЛАГОДАРЯ криминальной работе с судьями, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото!!! А Мутко закрыл глаза на этот произвол Федуна и судей и ПРЕДАЛ Зенит! Можно только догадываться о цене вопроса этого ПРЕДАТЕЛЬСТВА!!! Мутко закрыл глаза на судейские скандалы в пользу Спартака и тем самым, помог Спартаку, за счёт ОБМАНА и цены вопроса, УКРАСТЬ золотые медали у Зенита!!! Спартак, ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛ себе дорогу в чемпионский АД!!! Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017! В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять! Спартак, без помощи судейства, не может стать первым. Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака! А вспомните недавнюю игру Спартака с Ростовом на выезде - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака! На протяжении всего созана 2016/2017 судьи тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ! Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ! Почти все игры созана 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ! Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА! Почему молчит Мутко, Будогосский и другие! Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ! Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом! В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!!
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Мясной Упырь
1494663046
Бугага... судейской беспредел....бугага....чем вас там накуривают. Где 20 очков нашел. Мне три красные уралу еще долго настроение поднимать будут.
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exreporter
1494668253
ну.. я читал другое интервью, где Титов посильнее дергал одеяло на багаж Аленичева-Титова.. А если серьезно, то ответа на этот вопрос не существует. Готовить команду - одна сторона вопроса. Настроить, замотивировать, создать дисциплину и дух - другая. Одно без другого не имеет смысла. Но победитель всегда один. И это Каррера все же.
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a_who
1494669059
НЕ просто хорошо, а получается лучше всех !
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