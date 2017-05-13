Конте – четвертый тренер АПЛ, выигравший титул в дебютном сезоне

«Челси» досрочно стал чемпионом Англии после победы над «ВБА» в матче 37-го тура чемпионата.

Главный тренер синих Антонио Конте выиграл турнир в дебютном сезоне. Итальянец стал четвертым тренером в истории турнира с момента его основания, который выиграл кубок в первом сезоне работы. Ранее подобного достижения добивались Жозе Моуринью («Челси», сезон-2004/05), Карло Анчелотти («Челси», -2009/10) и Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», -2013/14).

Ранее «Бомбардир» писал о том, что 47-летний итальянец выиграл четвертый национальный чемпионат подряд.

«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии