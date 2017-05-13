Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте – четвертый тренер АПЛ, выигравший титул в дебютном сезоне

    «Челси» досрочно стал чемпионом Англии после победы над «ВБА» в матче 37-го тура чемпионата.

    Главный тренер синих Антонио Конте выиграл турнир в дебютном сезоне. Итальянец стал четвертым тренером в истории турнира с момента его основания, который выиграл кубок в первом сезоне работы. Ранее подобного достижения добивались Жозе Моуринью («Челси», сезон-2004/05), Карло Анчелотти («Челси», -2009/10) и Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», -2013/14).

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что 47-летний итальянец выиграл четвертый национальный чемпионат подряд.

    «Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 01:02
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 13 мая 2017, 12:34

      тренерам Челси везёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 13 мая 2017, 11:12

      Итальянские тренера рулят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 13 мая 2017, 10:09

      Челси в этом сезоне хорош.Удачи в ЛЧ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 мая 2017, 09:33

      Мои поздравления Челси. Берегись Ливерпуля!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 мая 2017, 07:54

      Итальянцы не только в России отличились!!!....Молодцы)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 13 мая 2017, 03:02

      Конте сейчас лучший тренер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Rio_ter 13 мая 2017, 01:33

      И 3 из 4 добились с Челси.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 01:09

      3 итальянца и португалец, заметьте преимущество италии, но где англичане

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > NEON-SM 13 мая 2017, 09:23

      Пеллегрини не Португалец а Чилиец.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Prince_of_Dark 13 мая 2017, 09:24

      фамилия итальянская. значит корни всё равно оттуда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > NEON-SM 13 мая 2017, 20:39

      Ничего Итальянского в его фамилии нету.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Prince_of_Dark 13 мая 2017, 21:06

      ну как же, муссолини, пелигрини, как же не очевидно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11