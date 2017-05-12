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    Феллаини – игрок недели в Лиге Европы

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает УЕФА.

    Бельгиец забил гол в ответном матче полуфинальной стадии турнира против «Сельты» (1:1; 2:1 по сумме двух встреч). Английский клуб вышел в финал, где сыграет с «Аяксом». Игра состоится 24-го мая на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.

    В нынешнем сезоне Феллаини забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 45-ти матчах всех турниров. В апреле «Бомбардир» писал о том, что футболист выставил на продажу имущество в Манчестере и может покинуть команду Жозе Моуринью.

    Источник: УЕФА

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    12.05.2017 20:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 19:03

      заслужил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 12 мая 2017, 21:03

      Продавайте, хорошо что неплох последнее время - больше денег получите

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