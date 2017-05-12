Феллаини – игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает УЕФА.

Бельгиец забил гол в ответном матче полуфинальной стадии турнира против «Сельты» (1:1; 2:1 по сумме двух встреч). Английский клуб вышел в финал, где сыграет с «Аяксом». Игра состоится 24-го мая на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.

В нынешнем сезоне Феллаини забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 45-ти матчах всех турниров. В апреле «Бомбардир» писал о том, что футболист выставил на продажу имущество в Манчестере и может покинуть команду Жозе Моуринью.