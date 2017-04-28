Феллаини выставил на продажу свой дом в Манчестере, в особняке находится парикмахерская

Бельгийский ресурс HLN сообщает о том, что полузащитник «МЮ» Маруан Феллаини выставил на продажу недвижимость в Манчестере.

Дом 29-летнего футболиста состоит из шести спален, одна из которых оборудована под парикмахерский салон.

Феллаини перешел в манчестерский клуб в сентябре 2013 года из «Эвертона». Сумма трансфера составила 27,5 миллионов евро. В перенесенном матче против «Манчестер Сити» в рамках 26-го тура АПЛ бельгиец был удален за фол на нападающем Серхио Агуэро.

В нынешнем сезоне хавбек забил три гола и отдал одну результативную передачу в 43-х матчах всех турниров. Команда Жозе Моуринью занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что на футболиста претендует турецкий «Трабзонспор».

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