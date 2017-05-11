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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и стал финалистом турнира

    В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью с «Сельтой» – 1:1. Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.

    Таким образом, «красные дьяволы» по сумме двух встреч (2:1) прошли в финал турнира, где встретятся с «Аяксом». Финальная встреча пройдет 24 мая в Стокгольме.

    Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Сельта (Испания) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Феллаини, 17; 1:1 – Ронкалья, 85.

    Удаления: Байи, 88 – Ронкалья, 88.

    Первый матч – 1:0

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 23:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 11:48

      Аристократы с палочками . Хоть и поставил на МЮ , но болел за Сельту . Жаль не получилось у молодежи добить МЮ .

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 12 мая 2017, 09:55

      Повезло!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 мая 2017, 00:49

      тормознутые уроды плять..на вас реальные деньги слил...(( не светит вам кубок!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Chernyi Lis 12 мая 2017, 00:51

      Солидарен ! У МЮ игра очень печальная !

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 12 мая 2017, 00:14

      Сельта больше заслужила

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3414

      AZ 12 мая 2017, 00:14

      английские клоуны, по другому этих мешков назвать нельзя. Успеха Аяксу в финале!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 мая 2017, 00:06

      МЮ сегодня был какой-то тяжелый, бегали "на деревянных ногах".
      Мои поздравления, но слегка разочарован.

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > mialkov 12 мая 2017, 00:15

      Да тяжеловато играли! Но у них очень напряженный график.

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 12 мая 2017, 00:04

      МЮ не достоин финала.

      -1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > stream15 12 мая 2017, 00:06

      Да и полуфинала

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 12 мая 2017, 00:03

      Ох напряженная концовка !

      -1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 12 мая 2017, 00:02

      Гуидетти сегодня не заснет..Жаль шведа по-человечески. За секунду до свистка он мог вывести команду в финал.

      2
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      Рейтинг: +3658

      Gudzonilya 12 мая 2017, 00:01

      Манчестер против Аякса, интересно...

      3
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