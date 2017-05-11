Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и стал финалистом турнира

Аристократы с палочками . Хоть и поставил на МЮ , но болел за Сельту . Жаль не получилось у молодежи добить МЮ .
В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью с «Сельтой» – 1:1. Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.
Таким образом, «красные дьяволы» по сумме двух встреч (2:1) прошли в финал турнира, где встретятся с «Аяксом». Финальная встреча пройдет 24 мая в Стокгольме.
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Манчестер Юнайтед (Англия) – Сельта (Испания) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Феллаини, 17; 1:1 – Ронкалья, 85.
Удаления: Байи, 88 – Ронкалья, 88.
Первый матч – 1:0