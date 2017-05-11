Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и стал финалистом турнира

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью с «Сельтой» – 1:1. Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.

Таким образом, «красные дьяволы» по сумме двух встреч (2:1) прошли в финал турнира, где встретятся с «Аяксом». Финальная встреча пройдет 24 мая в Стокгольме.

Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Сельта (Испания) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Феллаини, 17; 1:1 – Ронкалья, 85.

Удаления: Байи, 88 – Ронкалья, 88.

Первый матч – 1:0

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