Де Хеа остался в запасе «МЮ» на матч против «Сельты»

Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Сельты» на ответную встречу 1/2 финала Лиги Европы. Голкипер Давид Де Хеа остался на скамейке запасных.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Рашфорд.

Запасные: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мата, Марсьяль, Руни.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс, Радоя, Эрнандес, Аспас, Систо, Гвидетти.

Запасные: Вильяр, Фонтас, Гомес, Диас, Хосабед, Бонгонда, Бове.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы