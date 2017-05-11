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    Де Хеа остался в запасе «МЮ» на матч против «Сельты»

    Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Сельты» на ответную встречу 1/2 финала Лиги Европы. Голкипер Давид Де Хеа остался на скамейке запасных.

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Рашфорд.

    Запасные: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мата, Марсьяль, Руни.

    «Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс, Радоя, Эрнандес, Аспас, Систо, Гвидетти.

    Запасные: Вильяр, Фонтас, Гомес, Диас, Хосабед, Бонгонда, Бове.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 21:25
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