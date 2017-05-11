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Благо: «Путин – один из главных красавчиков в мире»

11 мая 2017, 21:15
44

Полузащитник «Оренбурга» Благо рассказал, как относится к президенту России Владимиру Путину. Футболист поделился мнением и о Рамзане Кадырове.

«Владимир Путин, я думаю, один из самых больших красавчиков вообще в мире. Мне очень он нравится, я всегда говорю это, в том числе и в Болгарии. Для меня Путин и Кадыров – пример», – сказал Благо.

При этом футболист отметил, что хотел бы остаться в России и продлить соглашение с «Оренбургом». Его контракт заканчивается в конце сезона.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Оренбург Благо
Комментарии (44)
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wobaekat
1494526619
Ладно еще Путин, но Кадыров Фимоз головного мозга
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андрей андреев
1494527448
Во лизнул,так лизнул)))
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sochi-2013
1494527605
Так он видит жизнь в России. Что называется- со своей колокольни. Он не смотрит телевизор, где на каждом канале, каждый день собирают деньги на лечение детей (российских детей. Для сирийский деньги у государства есть), не видит бабушек с баночками, а то и просто с протянутыми ладошками, .....(каждый сам может этот ряд продолжить)
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Амба Нагорск
1494528465
В простонародье это называется минет.
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exreporter
1494529677
это вроде бы футбольный сайт. давайте узнаем тогда, что Благо любит на ужин
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la verdad
1494529712
Лижет профессионально :)
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Владимир4Шах
1494531053
В Терек захотел Благо.
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VVM1964
1494533188
" Я очень люблю ПЖ! — А я его ещё больше ку! " ( Х\Ф - КИН ДЗА ДЗА ) - ТОЛЬКО ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ФУТБОЛ . ( ИЛИ ЛИЗНУТЬ НИКОГДА НЕ ПОМЕШАЕТ )
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Михас007
1494533636
Благо хороший футболист
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Gornostay
1494536769
Один ромбики целует,второй похоже целует портреты))
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