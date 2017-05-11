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    Благо: «Путин – один из главных красавчиков в мире»

    Полузащитник «Оренбурга» Благо рассказал, как относится к президенту России Владимиру Путину. Футболист поделился мнением и о Рамзане Кадырове.

    «Владимир Путин, я думаю, один из самых больших красавчиков вообще в мире. Мне очень он нравится, я всегда говорю это, в том числе и в Болгарии. Для меня Путин и Кадыров – пример», – сказал Благо.

    При этом футболист отметил, что хотел бы остаться в России и продлить соглашение с «Оренбургом». Его контракт заканчивается в конце сезона.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    11.05.2017 21:15
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 12:01

      Видимо точно на Зенит замахивается .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 10:02

      Прогиб засчитан)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 12 мая 2017, 00:06

      Один ромбики целует,второй похоже целует портреты))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 мая 2017, 23:23

      но похоже и в Терек готов перейти =))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 11 мая 2017, 23:13

      Благо хороший футболист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Владимир4Шах 11 мая 2017, 22:30

      В Терек захотел Благо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 мая 2017, 22:08

      Лижет профессионально :)

      11
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > la verdad 11 мая 2017, 22:36

      Одним словом-румын)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 11 мая 2017, 22:07

      это вроде бы футбольный сайт. давайте узнаем тогда, что Благо любит на ужин

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 11 мая 2017, 21:47

      В простонародье это называется минет.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +712

      Cipolino > Амба Нагорск 11 мая 2017, 22:26

      А по научному феляция.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Cipolino 11 мая 2017, 22:39

      Хорошо хоть не мастурбация.А то как-то неловко"- О красавчик....красавчик....)))"

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск > Mamont88 12 мая 2017, 05:40

      Я изучил идиотов, типа тебя

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск > Mamont88 13 мая 2017, 15:27

      Ты в какой клоаке сутки сидел, уебок? ))))

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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 11 мая 2017, 21:44

      Считай что контракт в кормане

      0
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