Благо: «Путин – один из главных красавчиков в мире»

Полузащитник «Оренбурга» Благо рассказал, как относится к президенту России Владимиру Путину. Футболист поделился мнением и о Рамзане Кадырове.

«Владимир Путин, я думаю, один из самых больших красавчиков вообще в мире. Мне очень он нравится, я всегда говорю это, в том числе и в Болгарии. Для меня Путин и Кадыров – пример», – сказал Благо.

При этом футболист отметил, что хотел бы остаться в России и продлить соглашение с «Оренбургом». Его контракт заканчивается в конце сезона.