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    «Ростов» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Рязанцева

    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 30-летнего россиянина заинтересован «Ростов».

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1 миллион евро. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми истекает в конце следующего сезона. Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба готово продать футболиста грядущим летом.

    В нынешнем сезоне Рязанцев не провел за «Зенит» в РФПЛ ни одного матча.

    Источник: ФАН

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    11.05.2017 17:01
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 12 мая 2017, 21:07

      30 лет - возрастная категория.. Не пора ли искать помоложе, а не реанимировать потухающих футболеров??

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 12 мая 2017, 09:05

      Не удивлюсь если в Ростове он заиграет ярко, с настроением и будет полезен команде

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 мая 2017, 09:04

      Это бревно Бердыев сможет заставить играть)))

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 мая 2017, 08:04

      Если за бесплатно то пригодится для ротации, а покупать его смысла нет.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 мая 2017, 01:49

      Зачем????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4024

      raritet 11 мая 2017, 21:57

      Бердыев собирает старую гвардию под знаменами Ростова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 11 мая 2017, 21:39

      Значит Бердыев останется в Ростове. Хорошая новость.

      2
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 11 мая 2017, 21:22

      Трансферная политика КББ похожа на сказку про мальчика спальчика :-))))))


      Удивили-заинтересовали буржуев, продали-деньги взяли, а они хоп и обратно прибегают.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 мая 2017, 19:57

      хочет пусть покупают

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 мая 2017, 19:55

      наскулил-таки у папика..

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