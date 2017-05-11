«Ростов» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Рязанцева

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 30-летнего россиянина заинтересован «Ростов».

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1 миллион евро. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми истекает в конце следующего сезона. Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба готово продать футболиста грядущим летом.

В нынешнем сезоне Рязанцев не провел за «Зенит» в РФПЛ ни одного матча.