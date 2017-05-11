Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Рязанцева

«Ростов» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Рязанцева

11 мая 2017, 17:01
21

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 30-летнего россиянина заинтересован «Ростов».

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1 миллион евро. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми истекает в конце следующего сезона. Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба готово продать футболиста грядущим летом.

В нынешнем сезоне Рязанцев не провел за «Зенит» в РФПЛ ни одного матча.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Рязанцев Александр
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
altezzik
1494513283
Бердыев и его реанимирует
Ответить
NEON-SM
1494513756
реанимация нуждается в подкреплении, где там Лоськов и Титов, рановато вы повесили бутцы
Ответить
polt
1494513800
Ему на пенсию пора, хватить штаны протирать.
Ответить
Mahone
1494514480
Бердыев собирает своих,у него он заиграет и сборную попадет!!!!!!!!!
Ответить
Decorhome
1494514716
Хороший игрок, подойдет Ростову
Ответить
семёнычев
1494518516
кроме всё ещё играющих в Рубине Рыжикова и Карадениза, до полного сбора "старого Рубина" в Ростове не хватает Натхо из ЦСКА, Бокетти из Спартака и Калешина из Краснодара))))))
Ответить
Chernyi Lis
1494519970
а че хотеть..никто его не держит..за бесплатно отдадут..
Ответить
Kokmarov
1494520947
Да уж давно пора. В Ростове все оживают.
Ответить
compka
1494527940
Значит Бердыев останется в Ростове. Хорошая новость.
Ответить
Nevsky_RU
1494569115
Не удивлюсь если в Ростове он заиграет ярко, с настроением и будет полезен команде
Ответить
Главные новости
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
16
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
9
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
24
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
4
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
6
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+