Источник: три игрока «Зенита» могут покинуть команду летом

Три игрока «Зенита» могут покинуть петербургский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, речь идет о защитнике Иване Новосельцеве, полузащитнике Александре Рязанцеве и нападающем Луке Джорджевиче. Сообщается, что в случае с последним может быть рассмотрен вариант аренды.

Также отмечается, что Новосельцеву будет предоставлен шанс, и его уход, вероятнее всего, состоится в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джорджевич провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. На счету Новосельцева – пять встреч и ни одного результативного действия. Рязанцев в нынешнем сезоне в составе петербургского клуба на поле не выходил.