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    Источник: три игрока «Зенита» могут покинуть команду летом

    Три игрока «Зенита» могут покинуть петербургский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, речь идет о защитнике Иване Новосельцеве, полузащитнике Александре Рязанцеве и нападающем Луке Джорджевиче. Сообщается, что в случае с последним может быть рассмотрен вариант аренды.

    Также отмечается, что Новосельцеву будет предоставлен шанс, и его уход, вероятнее всего, состоится в зимнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне Джорджевич провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. На счету Новосельцева – пять встреч и ни одного результативного действия. Рязанцев в нынешнем сезоне в составе петербургского клуба на поле не выходил.

    Источник: ФАН

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    22.03.2017 19:11
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 марта 2017, 21:20

      Иван Новосельцев???? нах вообще брали какая та схема по отмыванию бабла

      -1
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      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 23 марта 2017, 07:07

      и ещё все наши современные форварды могут забивать только если им мяч пряма в ногу попал (((( надо клонировать кержа )))

      0
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      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 23 марта 2017, 07:03

      пришли легионеры и уйдут о ниже коку в дубль Джорджевича в основу

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 марта 2017, 04:00

      Джорджевича оставить. Кокорина гнать.

      2
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      Рейтинг: +145

      Danjer 23 марта 2017, 02:59

      Пздц,вместо Джорджевича ,Коку выпиздивать надо!!!!!

      4
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 23 марта 2017, 00:08

      Зенит купил когда то Бухарова посадил на скамейку потом Рязанцева посадил на скамейку ,теперь Новосельцева посадил на скамейку ,а эти игроки все были в основе у Бердыева ,как будто спецально зенит скупал их что бы ослабить команду Бердыева, вон Бухаров вернулся к Бердыеву и уже в основе можно сказать играет и забивает ,зря они все в зенит переходили ,потеряли игровую практику(не выходили почти на поле в матче совсем) из-за этого в сборную не попадали ,а если бы играли может и в сборной были бы и результаты другие были бы неисключено что положительные)))) лучше переходить в европейские чемпионаты чем сидеть почти вечность у зенита на скамейке

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > г.Онега 23 марта 2017, 02:51

      Всё правильно сказали, только добавим к этому списку ещё и Ивана Соловьёва

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 22 марта 2017, 22:17

      Да, балласт полный. Но это еще не все, от кого надо избавляться. Нет ни результата тренерской работы, ни ИГРЫ, ни КОМАНДЫ.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 марта 2017, 21:37

      и Луческу туда же

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 марта 2017, 21:16

      В фнл

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 марта 2017, 21:00

      Да там дохрена кто летом уйдет! Главное что б Коко и Нетту остались ))))

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