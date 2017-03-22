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Источник: три игрока «Зенита» могут покинуть команду летом

22 марта 2017, 19:11
18

Три игрока «Зенита» могут покинуть петербургский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, речь идет о защитнике Иване Новосельцеве, полузащитнике Александре Рязанцеве и нападающем Луке Джорджевиче. Сообщается, что в случае с последним может быть рассмотрен вариант аренды.

Также отмечается, что Новосельцеву будет предоставлен шанс, и его уход, вероятнее всего, состоится в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джорджевич провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. На счету Новосельцева – пять встреч и ни одного результативного действия. Рязанцев в нынешнем сезоне в составе петербургского клуба на поле не выходил.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Рязанцев Александр Новосельцев Иван Джорджевич Лука
Комментарии (18)
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RedGreenHooligan
1490199453
лучше бы кокорина выгнали, чем Джорджевича...
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Путник 13
1490199732
Лука пригодится...он играет лучше чем Кокоша..А вот Юсупова и Нетту надо гнать..
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Мары
1490200963
Проект разбегается ?
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Павелий
1490203682
А мог бы играть сейчас в Ростове против Моуриньо.... Зря повёлся на деньги.
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Обер-КанцлерЪ
1490205265
Что за бред, Кокорин и Нету значит всех в Зените устраивают??? Два нефутболиста !
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ufos73
1490205645
Да там дохрена кто летом уйдет! Главное что б Коко и Нетту остались ))))
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bumer_moscow
1490206582
В фнл
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Danjer
1490227193
Пздц,вместо Джорджевича ,Коку выпиздивать надо!!!!!
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Zeff
1490230822
Джорджевича оставить. Кокорина гнать.
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BAIv
1490552458
Иван Новосельцев???? нах вообще брали какая та схема по отмыванию бабла
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