Молодежное первенство. Дубль Жамалетдинова не помог ЦСКА обыграть «Арсенал»

В матче 28-го тура молодежного первенства России ЦСКА на своем поле упустил победу над тульским «Арсеналом» – 2:2. Дубль в составе армейцев оформил Тимур Жамалетдинов.

После этого результата ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 63 очка. В активе «Арсенала» – 30 баллов и десятая позиция.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 28-й тур

ЦСКА (мол.) – Арсенал Т (мол.) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 45; 1:1 – Потапов, 56; 2:1 – Жамалетдинов, 60; 2:2 – Буранов, 88.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства