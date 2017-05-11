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    Молодежное первенство. Дубль Жамалетдинова не помог ЦСКА обыграть «Арсенал»

    В матче 28-го тура молодежного первенства России ЦСКА на своем поле упустил победу над тульским «Арсеналом» – 2:2. Дубль в составе армейцев оформил Тимур Жамалетдинов.

    После этого результата ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 63 очка. В активе «Арсенала» – 30 баллов и десятая позиция.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 28-й тур

    ЦСКА (мол.) – Арсенал Т (мол.) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 45; 1:1 – Потапов, 56; 2:1 – Жамалетдинов, 60; 2:2 – Буранов, 88.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 14:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 мая 2017, 14:30

      Рано расслабляться, пацаны!!! ЦСКА должен стать хотя бы "молодым" чемпионом!!!

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