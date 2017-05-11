Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зуев считает, что внес свой вклад в чемпионство «Спартака»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев, выступающий в Самаре на правах аренды, а принадлежащий «Спартаку», рассказал о том, как он отпраздновал чемпионство красно-белых. Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

    — Вы смотрели игру «Зенита» с «Тереком», которая, по сути, и стала для «Спартака» золотой?

    — Конечно, смотрел. Очень переживал, постоянно переписывался с одноклубниками из «Спартака». Безумно рад, что мы наконец это сделали, что мы – чемпионы!

    — Уже отметили долгожданное чемпионство?

    — К сожалению, меня не было в Москве, и я не мог разделить радость вместе с ребятами. По телефону мы все, конечно, друг друга поздравили. И на душе была радость, все-таки стать чемпионом страны — очень приятно.

    — Кто первым позвонил и поздравил вас?

    — Сложно вспомнить. Поздравляли все: знакомые, друзья, близкие. Очень много людей писали — телефон буквально разрывался.

    — Коллеги из «Спартака» вам тоже писали?

    — Ребята из команды вели трансляции в социальных сетях – там мы и списывались, поздравляли друг друга.

    — Не обидно, что в этот исторический момент вас не было в составе «Спартака»?

    — Никаких сожалений нет. Главное – я внес свой вклад в это чемпионство. Пусть и небольшой. Я был в составе команды, а отправившись в аренду в «Крылья», всегда переживал за ребят и поддерживал их. Думаю, позже мы еще соберемся все вместе и отметим это событие.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2017 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 11 мая 2017, 18:05

      - все спартачи молодцы!!!, всем им здоровья и качественного роста!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 14:11

      Конечно вернешься,парень неплохой,перспективный,заслужил медаль думаю!!!!!!! Ну а в аренде все бывают и успешно возращаются

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33424

      oyabun 11 мая 2017, 11:14

      Хороший потенциально футболист. Вопрос только в том, прогрессировал ли он в мастерстве будучи в аренде? Хотелось бы видеть его в основном составе Спартака в будущем, если конечно сделает правильные шаги в своей подготовке. А нет, так и растворится в просторах ФНЛ как в своё время такие "звездочки" как Малоян, Каюмов и др.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11