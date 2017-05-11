Зуев считает, что внес свой вклад в чемпионство «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев, выступающий в Самаре на правах аренды, а принадлежащий «Спартаку», рассказал о том, как он отпраздновал чемпионство красно-белых. Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

— Вы смотрели игру «Зенита» с «Тереком», которая, по сути, и стала для «Спартака» золотой?

— Конечно, смотрел. Очень переживал, постоянно переписывался с одноклубниками из «Спартака». Безумно рад, что мы наконец это сделали, что мы – чемпионы!

— Уже отметили долгожданное чемпионство?

— К сожалению, меня не было в Москве, и я не мог разделить радость вместе с ребятами. По телефону мы все, конечно, друг друга поздравили. И на душе была радость, все-таки стать чемпионом страны — очень приятно.

— Кто первым позвонил и поздравил вас?

— Сложно вспомнить. Поздравляли все: знакомые, друзья, близкие. Очень много людей писали — телефон буквально разрывался.

— Коллеги из «Спартака» вам тоже писали?

— Ребята из команды вели трансляции в социальных сетях – там мы и списывались, поздравляли друг друга.

— Не обидно, что в этот исторический момент вас не было в составе «Спартака»?

— Никаких сожалений нет. Главное – я внес свой вклад в это чемпионство. Пусть и небольшой. Я был в составе команды, а отправившись в аренду в «Крылья», всегда переживал за ребят и поддерживал их. Думаю, позже мы еще соберемся все вместе и отметим это событие.