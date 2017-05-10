Леманн видит прекрасное будущее Санчеса в «Баварии»

Экс-голкипер сборной Германии Йенс Леманн оценил перспективы перехода нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в стан «Баварии».

«Я думаю, что Санчес легко вписался бы в игру «Баварии», хоть он и не играет на позиции явного вингера. Он любит играть ближе к центральной оси.

Это креативный футболист, который на многое способен. Сложно будет вписать в какую-то строгую схему, ему нужна определенная доля свободы на поле. Но это игрок достаточно высокого уровня, чтобы успешно показать себя в Германии», – цитирует Леманна Sky Sports.

Напомним, ранее появилась информация, что «Бавария» готова выложить за чилийского футболиста 65 миллионов евро.