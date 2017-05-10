Леманн видит прекрасное будущее Санчеса в «Баварии»

Леманн всего лишь оценил перспективы Санчеса в Баварии как игрока. Но если прочитать заголовок, то складывается впечатление, что Леманн просто на стуле подпрыгнул, и закричал - КОНЕЧНО ЖЕ, там и именно там его ждет прекрасное будущее. Но ведь по тексту этого нет, есть (повторюсь) краткий анализ перспектив Санчеса в Баварии
Экс-голкипер сборной Германии Йенс Леманн оценил перспективы перехода нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в стан «Баварии».
«Я думаю, что Санчес легко вписался бы в игру «Баварии», хоть он и не играет на позиции явного вингера. Он любит играть ближе к центральной оси.
Это креативный футболист, который на многое способен. Сложно будет вписать в какую-то строгую схему, ему нужна определенная доля свободы на поле. Но это игрок достаточно высокого уровня, чтобы успешно показать себя в Германии», – цитирует Леманна Sky Sports.
Напомним, ранее появилась информация, что «Бавария» готова выложить за чилийского футболиста 65 миллионов евро.