Вслед за Сабатини в «Интер» может прийти Спаллетти

В руководстве «Интера» могут в ближайшее время произойти перестановки, сообщает Sky Sport. Новым спортивным директором клуба перед стартом нового сезона может стать Вальтер Сабатини. Он уже имеет опыт работы на данной должности в «Роме».

В случае, если это осуществится, то это увеличивает вероятность того, что черно-синих может возглавить наставник римлян Лучано Спаллетти, который должен будет заменить отправленного во вторник в отставку с поста главного тренера Стефано Пиоли.