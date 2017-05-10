Аллегри: «Ради Буффона мы постараемся выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями от выхода команды в финал турнира. Напомним, по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале турнира «Ювентус» одолел «Монако».

«Ради Буффона мы постараемся выиграть Лигу чемпионов. Хотим порадовать и наших фанатов. «Монако» показал качественный футбол. Выйти в финал второй раз за три года было непростой задачей», – отметил Аллегри.

Соперник «Ювентуса» по решающему матчу определится в противостоянии «Реала» и «Атлетико».

«Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ