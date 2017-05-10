Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллегри: «Ради Буффона мы постараемся выиграть Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями от выхода команды в финал турнира. Напомним, по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале турнира «Ювентус» одолел «Монако».

    «Ради Буффона мы постараемся выиграть Лигу чемпионов. Хотим порадовать и наших фанатов. «Монако» показал качественный футбол. Выйти в финал второй раз за три года было непростой задачей», – отметил Аллегри.

    Соперник «Ювентуса» по решающему матчу определится в противостоянии «Реала» и «Атлетико».

    «Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2017 01:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 10 мая 2017, 10:04

      Ради Буффона, вся команда булки напряжет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 мая 2017, 06:58

      Постарайтесь уже, удачи и победы в финале

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 мая 2017, 06:39

      Все может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 10 мая 2017, 06:14

      давно пора

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11